El pronóstico de un gurú de la city: el dólar en baja y bonos calentando motores

El analista de mercados Salvador Di Stéfano, uno de los más escuchados de la city porteña, vaticinó en una columna de opinión cuáles son las inversiones recomendadas para las próximas semanas.

A continuación, la columna del gurú:

El riesgo privado de Argentina está cayendo, caen las tasas de retorno de la deuda privada y suben acciones, el dólar retrocede, solo falta que caiga el riesgo país.

El dólar mayorista mantiene su devaluación del 2,2% mensual, y los dólares alternativos siguen a la baja, impulsado por las operaciones que se generan en el dólar Contado Con Liquidación.

El mercado del CCL esta con menos demanda, el importador ha decidido pasarse al Mercado Libre de Cambios, ante la baja del impuesto país y los acortamientos de plazos en los pagos al exterior. Por el lado de la exportación, siguen liquidando al dólar blend, es decir, 80% en el mercado local a dólar mayorista y 20% en el exterior a dólar CCL. Esto implica menos demanda y más oferta en dólar CCL, resultando una baja en este dólar, que al 2 de julio llego a valer $ 1.428 y hoy cotiza en $ 1.260.

A esta oferta en el CCL se le debe agregar una mayor oferta de dólar blue en el mercado para ingresar al canje. Se vende dólar blue, se ingresa al canje en pesos y el negocio se cierra volviendo a comprar dólares en el mercado MEP. Por otro lado, los que ingresan al blanqueo entregan dólares, que son aplicados a la compra de bienes registrales. Estos dólares se transforman en pesos para operaciones en el mercado local, lo que genera más oferta en el mercado.

Las moratorias que ofrece el gobierno, como el pago anticipado de bienes personales, generan un desahorro de dólares en los agentes económicos, lo que sigue presionando a la baja a la moneda estadounidense.

Por si todo esto fuera poco, el Banco central interviene en el mercado de dólares, vende para retirar pesos de mercado, y se estiman ventas por U$S 600 millones en los últimos 60 días. Todos los caminos conducen a más oferta de dólares que demanda, al menos hasta el 30 de septiembre. Pasado dicho plazo, analizaremos qué rumbo tomará el mercado, pero los precios quedarán muy bajos.

¿Podrán los dólares alternativos cotizar en torno de los $ 1.100? Nada hace presumir que eso sería imposible. Consideremos altamente probable esta baja, hay muchas empresas que están migrando de deuda en pesos a deuda en dólares. Cuando se toma este financiamiento, las empresas necesitan vender los dólares para aplicarlos a operaciones en el mercado local, lo que también es oferta en un mercado que está a la baja.

En las próximas semanas comenzaríamos a ver ingreso de dólares del RIGI. Hay muchos proyectos en danza y no se demoraría la llegada de fondos frescos. Hay que seguir de cerca los depósitos en dólares en el sistema financiero. Hoy se ubican en torno de los U$S 20.000 millones y deberían superar los U$S 30.000 millones para etiquetar como un éxito el blanqueo y los primeros proyectos del RIGI en marcha. Recordemos que el RIGI es por una suma no menor a U$S 200 millones, lo que debería empujar fuerte a los depósitos en dólares en la última parte del año.

Como impacta esto en el mercado

Ante la gran afluencia de dólares ofertados y un dólar mayorista clavado en el 2,2% mensual, con amplias posibilidades que de cara al año 2025 disminuya la tasa de actualización mensual, vemos más atractivos los créditos en dólares que en pesos. Las tasas de financiamiento en pesos lucen altamente positivas si se cumple el pronóstico del REM de una inflación del 45% a 12 meses, mientras que las financiaciones en dólar linked crecen a una tasa del 29,8% anual, o incluso podría ser una tasa menor.

En el mercado observamos tasas de caución contra títulos público entre 2% y 4% anual, pagarés en el orden del 5% anual y obligaciones negociables que se colocan entre el 6% y 8% anual.

En la actualidad, el riesgo país de Argentina se ubica en torno a los 1.400 puntos. Si sigue la baja del riesgo corporativo, no deberíamos descartar llegar en un breve lapso de tiempo a un riesgo país en torno de los 1.100 puntos.

Conclusiones

. - El bono AL30 vale U$S 56 y tiene una tasa de retorno del 23,0% anual. Si dicha tasa de retorno baja a niveles del 17,4% anual, la paridad de este título se ubicaría en U$S 63, debando una ganancia del 12,6% en dólares.

. - Un bono más largo, como el AL35, que vale U$S 46,3, tiene una tasa interna de retorno del 17,6% anual. Si esta tasa desciende a niveles del 13,8% anual, su paridad debería ubicarse en U$S 57, lo que dejaría una utilidad del 23,2% en dólares.

. - Los bonos corporativos tuvieron una gran suba y lograron más profundidad de mercado con colocaciones a plazos más largos. Las acciones tuvieron un recorrido excelente, que las posiciona con una ganancia en dólares muy elevada. El 29 de febrero, el índice merval en dólares se ubicaba en U$S 946,80, y el día jueves cerro en U$S 1.420,68 con una ganancia de 50,0% en dólares.

. - El bono AL35 hoy vale U$S 46,30 y el 29 de febrero U$S 38, esto explica una ganancia del 22%. Los bonos subieron la mitad que las acciones, en algún momento los mercados arbitran, y las ganancias se equiparan.

. - Todos los caminos se encaminan a una suba de los bonos globales en dólares, ya sea en ley nacional o extranjera, lo que implicaría una baja del riesgo país que podría posibilitar a que Argentina vuelva a los mercados voluntarios de deuda, fortaleciendo así las reservas del Banco Central. El riesgo privado cayó, ahora el mercado pondrá a prueba si el riesgo país está para descender, y si el Banco central comenzará a ganar reservas. El partido está abierto y la incógnita se develará en breve.

