«Es la humillación más grande»: se filtró un nuevo audio que expone la crisis de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Un nuevo audio de una discusión entre el expresidente Alberto Fernández y la ex primera dama, Fabiola Yáñez, ha salido a la luz, en medio de la causa por violencia de género que enfrenta el exmandatario. En este intercambio, Yáñez acusa a Fernández de haber invitado a comer a una amiga suya sin su conocimiento. «Vos me humillás e invitás a almorzar a escondidas una persona que yo te presenté», se escucha decir a Yáñez en la grabación.

El conflicto entre ambos escaló cuando Yáñez reveló que Fernández le habría pedido a su invitada que no le contara a ella sobre el encuentro. «Y le decís ‘no, pero no le digas a Fabi porque es celosa’. Es la humillación más grande y ahora lo estás dando vuelta, manipulándome nuevamente, psicopateándome. Y no me querés dar el teléfono», afirmó Yáñez en el audio que filtró el diario La Nación.

En respuesta, el expresidente del Partido Justicialista trató de minimizar la situación, negando los señalamientos de su pareja y dijo: «No quiero pelear con ese tema». Sin embargo, Yáñez no retrocedió en su reclamo, exigiendo una aclaración: «Acá es muy fácil, vos me das el teléfono y yo leo, o me estás mintiendo».

Más pruebas complican la situación de Fernández en la causa por violencia de género

Este nuevo episodio se suma a las pruebas que han surgido en la causa judicial que involucra al expresidente, quien es investigado por violencia de género. La situación de Fernández se ha visto agravada tras el testimonio de Miriam Verdugo, la madre de Yáñez, quien aseguró haber sido testigo de un episodio violento entre la pareja.

El testimonio de la madre de la ex primera dama, brindado el pasado jueves, es un elemento clave. Según la declaración de Verdugo, Fernández habría empujado a Yáñez durante una discusión cuando esta se encontraba embarazada, un hecho que añade peso a las acusaciones que ya enfrenta el dirigente peronista de 65 años.

En el marco de la investigación, este nuevo audio no solo revela un clima de desconfianza y tensiones en la relación, sino que podría ser tomado como evidencia adicional en el proceso. Las palabras de Yáñez, cargadas de frustración y dolor, podrían consolidar la imagen de una relación marcada por la manipulación y el maltrato psicológico.

