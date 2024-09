El peluquero de Susana Giménez rompió el silencio tras el polémico peinado de la Diva: qué dijo

Este domingo Susana Giménez regresó a la televisión argentina y su peinado no pasó desapercibido. Más allá del sketch, los invitados y su impresionante vestido, su cabello fue el verdadero protagonista en las redes sociales desatando una verdadera polémica y convirtiéndose en el tema más comentado de la noche.

Las duras críticas del histórico peinador de Susana Giménez

Miguel Romano, el peluquero histórico de la diva, no tardó en alinear su opinión con las críticas que invadieron las redes. En el programa Socios del Espectáculo (El Trece), el estilista no ocultó su malestar: “Había momentos en los que me dolía mucho verla, no sé cómo ella se dejó hacer eso”, lanzó, dejando en claro su descontento.

Romano fue aún más contundente y calificó el peinado como “un pelo de muñeca abandonada, un pelo muerto”. “No me gustó nada, ha sufrido mucho”, sentenció el peluquero, quien estuvo a cargo del icónico look de Susana durante años.

Por su parte, Damián ‘El Chaqueño’, el nuevo coiffeur de Susana, respondió a las críticas en el programa A la Tarde (América TV). Defendió su trabajo y explicó que la propia Susana había solicitado un “peinado despeinado”.

"Todo esto para mí es muy nuevo, no es un lugar donde me siento cómodo, yo estoy acostumbrado a estar atrás de las figuras, de acompañar. A veces el acompañar también es hacer lo que ella quiere”, aseguró en el ciclo de Karina Mazzocco.

Uno de los panelistas del programa le consultó: “¿Pero ese batido lo pensaste vos? Le vemos como un remolino falso que Susana no tiene”. “La propuesta la quería ella. Es como ilógico pensar que va a salir con algo que no le gusta. Ella quería un peinado despeinado. Es un peinado desestructurado, no armado, quería estar con el pelo más lacio”, le respondió, enfatizando que se trató de una decisión consciente de la diva.

“Esa fue la sensación que vi desde casa. Pareció como algo apurado, como que no terminaron de peinarla”, comentó otro de los panelistas. “Ella estuvo peinada y maquillada desde las cuatro de la tarde. No hubo un error, eso estuvo pensado así. Yo la peiné, ella se pasó el secador, lo fijamos y salió”, le contestó, e insistió en que fue una propuesta que la conductora aprobó.

