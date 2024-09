El agradecimiento de Zelenski a empleados de una fábrica de Estados Unidos: "Salvaron millones de vidas"

En el inicio de su viaje a Estados Unidos para presentar su llamado 'Plan de la Victoria', el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitó una fábrica del estado de Pensilvania, que produce la munición para artillería de 155 mm que el Ejército ucraniano usa de forma masiva.

"Es un honor para nosotros comenzar nuestra visita a Estados Unidos justo en Scranton, en esta planta, en Pensilvania. Estamos muy contentos de tener estos socios", destacó Zelenski, en un comunicado de la administración presidencial ucraniana.

Durante su visita, el mandatario expresó que "estos aplausos no son para mí, todo es para ustedes y por su trabajo. Muchas gracias. Estoy muy honrado de estar aquí con mi equipo y empecé, como dije a mis colegas, mi visita a América desde su ciudad, su planta, desde Pennsylvania".

Y continuó: "Usted (directivo de la fábrica) dijo que 400 personas trabajan aquí, pero yo tenía muchas ganas de venir aquí y darle las gracias: 400 personas salvaron a millones de ucranianos debido al resultado de su trabajo, estoy muy agradecido de parte de ucranianos ordinarios a ustedes".

"Y, ¿qué puedo decir? Muchas gracias. Nos ayudaron a sobrevivir contra la invasión. Gracias a sus familias y que Dios los bendiga. Todo va a estar muy bien con sus familias y con ustedes. Dios bendiga a América y muchas gracias de nuevo por todo. Gracias a ustedes", concluyó agradecido.

El reclamo de apoyo por parte de Biden a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió este martes a la Asamblea General de la ONU a no "apartar la mirada" ni "bajar la guardia" en su apoyo a Ucrania hasta que consiga una "paz justa y duradera".



"¿Mantendremos nuestro apoyo para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra y preservar su libertad, o nos alejaremos, permitiendo que la agresión se renueve y que una nación sea destruida?", le preguntó Biden a los asistentes en la Asamblea General de la ONU.

"Yo sé mi respuesta. No podemos cansarnos. No podemos apartar la mirada. Y no dejaremos de apoyar a Ucrania, no hasta que gane con una paz justa y duradera", se respondió el propio Biden, en su último discurso ante este órgano como presidente.

Zelenski tiene previsto reunirse este jueves con Biden en la Casa Blanca. Además, por separado, mantendrá un encuentro con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que se enfrentará al expresidente y candidato republicano, Donald Trump, en las elecciones de noviembre.

