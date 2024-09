Por el camino equivocado

Días pasados el Intendente Viotti intentó deslindar responsabilidades y dijo que en materia de seguridad está haciendo “más de lo que le corresponde”, es decir que culpó al gobernador Pullaro por la inseguridad que se vive en Rafaela.

Hace pocos meses, cuando Viotti era un simple candidato, recorría las calles de la ciudad y prometía solucionar el grave problema de la seguridad de una ciudad que desde hace muchos años fue descuidada y es hasta lógico que ahora se paguen las consecuencias.





Hugo Menossi, quien si bien no está actuando actualmente en política, pero tiene intenciones serias de ser en las próximas intermedias un representante de LLA, dijo ayer en este medio que Viotti Le mintió a la gente. Que no se debe prometer lo que no se sabe si se va a poder cumplir, y este es el típico ejemplo. Viotti prometió por prometer, su único objetivo era ganar las elecciones , casta pura.

Rafaela no va por buen camino. Los robos y asaltos se suceden sin solución de continuidad y desde el ejecutivo no hay respuestas, solo intentas deslindar responsabilidad y nada más.

Este no es el camino correcto, no es lo que la gente eligió.

A Viotti se le subió el cargo a la terraza y aún nadie le dijo que es un simple empleado, que su sueldo se lo pagan todos los rafaelinos, los mismos que día a día le reclaman por más seguridad, los mismos que quieren la ciudad mucho más limpia, los mismos que piden soluciones y no excusas, los mismos que seguramente le darán la espalda el próximo año si no se decide de una vez y para siempre a trabajar como corresponde, dejando de lado los asados, y por sobre todo la play. Un problema que afecta a muchos jóvenes, solo que él es el intendente de Rafaela y en campaña, quizá, prometió más de la cuenta.