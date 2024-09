Oscar Zago, diputado aliado al Gobierno, analizó el contexto económico del país: «No vivimos en un frasco»

El diputado nacional por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, expresó su preocupación por la situación económica del país en una reciente entrevista en Radio Colonia. Reconoció que muchos ciudadanos están atravesando momentos difíciles, pero también afirmó que existe esperanza de un cambio. “No vivimos en un frasco, tengo muchos amigos y vecinos que no la están pasando bien”, manifestó el legislador.

Zago enfatizó la importancia de la responsabilidad fiscal, sosteniendo que “tenemos que aprender que no podemos gastar más de lo que tenemos”. Aunque reconoció que el panorama económico es complejo, destacó que muchas personas mantienen la esperanza de una mejora. “Hay una condena del pueblo argentino que si no cumplís lo que prometiste, no te apoya en las legislativas ni en las futuras elecciones”, añadió.

Estas declaraciones se dan en el marco del inminente debate en la Cámara de Diputados sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas. La Libertad Avanza (LLA) busca avanzar con el proyecto, y está previsto que esta semana se debata en comisiones. La sesión comenzará a las 11 de la mañana, con la presencia del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

Durante el plenario de comisiones, también se discutirán los proyectos presentados por Hernán Lombardi (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), que impulsan la privatización de la aerolínea estatal, en un contexto de creciente conflicto con los gremios aeronáuticos.

Zago, además, se refirió a la reciente anulación de la ley de reforma jubilatoria y al veto del presidente Javier Milei. En este sentido, señaló que se está trabajando para encontrar una solución. “A nadie le gusta decir que no al aumento de los jubilados, pero estamos presentando un proyecto para subsanar esta situación”, afirmó.

El debate sobre Aerolíneas Argentinas y las tensiones alrededor de la reforma jubilatoria son dos de los temas más calientes en la agenda del Congreso, en un momento clave para el futuro económico del país.

