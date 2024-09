Pullaro: “Somos la única provincia que le está metiendo mucho ritmo y recursos a la obra pública"

Lo afirmó el Gobernador durante una recorrida que realizó por la zona donde se avanza en obras de protección contra inundaciones, en Colastiné Norte. Los trabajos forman parte del sistema de defensas del Área Metropolitana de la ciudad de Santa Fe. “Lo podemos hacer por el uso eficiente de los recursos”, subrayó._

El gobernador Maximiliano Pullaro supervisó este miércoles las obras que el Gobierno de la Provincia lleva adelante en el Terraplén Garello, ubicado en Colastiné Norte de la ciudad de Santa Fe. Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Lisando Enrico y el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Nicolás Mijich, Pullaro recorrió los trabajos que contemplan la reconstitución del talud húmedo y la protección del lecho, con una manta de bloques de hormigón adheridos a una manta geotextil, pensada para frenar las crecidas del río Colastiné.

En ese marco, Pullaro señaló que este tipo de obras “son fundamentales y a la Provincia le representa una importante inversión todo lo que estamos haciendo en la capital para llevar adelante la defensa como durante tanto tiempo se pidió y no había llegado”. Luego repasó que “estamos invirtiendo en total más de 20.000 millones de pesos, entendiendo que si esta obra se termina, no deberíamos tener más preocupación porque tendríamos una defensa sumamente correcta”.

El mandatario destacó que “este 2024 fue un año complejo en el que invertimos en estos meses cerca de 500 millones de dólares y el año que viene vamos a invertir más de 1.000 millones de dólares en obra pública en toda la provincia. Somos la única provincia que le está metiendo mucho ritmo y recursos a la obra pública y eso sale de la administración eficiente de los recursos del Estado”, agregó.

Para Pullaro “el Estado está para equilibrar las cuentas e invertir cuando la economía cae, apostando al desarrollo productivo. En este caso estamos invirtiendo para que los santafesinos vivan mejor y no tengan que vivir crisis como cuando crecía el río o llovía mucho” y en ese sentido resaltó que por estos meses “estamos llevando adelante la limpieza de todos los canales porque es el momento de hacerlo: lo hacemos más barato y no tenemos los problemas que se presentan cuando el agua crece y los canales se desbordan”.

*Detalles y avances de la obra*

El Terraplén Garello forma parte de las obras que el Gobierno de la provincia está ejecutando en el Área Metropolitana de la ciudad de Santa Fe para reforzar el sistema de defensas. Tiene como objetivo proteger de la erosión fluvial el terraplén de defensa. Una vez conformado el terraplén, el talud húmedo será cubierto con una manta de bloques de hormigón adheridos a una manta geotextil que cumple la función de evitar que tanto la corriente como el oleaje se lleve el suelo que conforma el terraplén. Las mantas ocupan una extensión aproximada de 17.500 m2 y, adicionalmente, se construirá un muro colado de hormigón de 100 metros de extensión y una viga de anclaje de las mantas.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisando Enrico, destacó “el esfuerzo que hace la Provincia para llevar adelante esta obra” y que es “tan importante para toda la zona de Colastiné y la ciudad de Santa Fe y que actualmente está en un 65 % de avance, siendo una obra donde se fortaleció el terraplén, se están colocando doble mallas con hierro y cemento para llegar al lecho del río trabajando ahora en condiciones bajas del río, para fortalecer la defensa; y cuando crezca el río, no tener los problemas que tuvimos”.

Cabe señalar que la obra contempló una etapa inicial de dragado de la margen opuesta del río que por un lado sirvió de yacimiento para conformar el cuerpo del terraplén y por otro lado, reduce las velocidades medias del escurrimiento, dado que la situación actual del río contribuye en gran medida con esto.

Está proyectado que las obras concluyan en mayo. Incluyen las obras de intervención arquitectónica que contemplan el arbolado sobre talud seco y talud húmedo del terraplén, la construcción de playones miradores, estaciones aeróbicas, rampas de acceso, bicicleteros, bebederos, bancos, iluminación y cartelería.

La obra tendrá su inicio en el terraplén de defensa de Villa Añatí, en el kilómetro 8,2 de la ruta Provincial (RP) N°1, hasta su cierre en el Km 16,7 de dicha ruta, y contará con seis estaciones de bombeo, con su respectivo abastecimiento eléctrico y reservorios.