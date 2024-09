Iván el terrible

Cada día las quejas son más visibles, cada día que pasa, las voces son más y hoy sin duda alguna se puede decir que los mayores dolores de cabeza del intendente es su hermano Iván. Pero aquí se debería dejar en claro que el único responsable es el mismísimo intendente, él es quien toma las decisiones y quien da pie para que su hermano Iván cada día tome más poder, poder que la ciudadanía lo confirió nunca por el simple hecho que nadie lo votó. Rafaela votó a un intendente, es Leonardo el que decidió ponerlo a su hermano Iván en cargos por demás relevantes y la pregunta siempre sobrevoló sobre la capacidad real de una persona que siempre se desempeñó a la sombra de su hermano. Ahora es la oposición quien se pregunta qué fue a hacer Iván Viotti a Alemania, una duda que invade a muchos y que fue motivo de un arduo debate en la sesión del Jueves pasado en el Concejo Municipal.

Quizá llegó la hora de hacer control de daños y el Viotti intendente entienda que "cuando el río suena......"

Iván Viotti, hermano del intendente, le sigue dando dolores de cabeza al titular del Ejecutivo local y en la sesión de ayer del Concejo, los cuestionamientos por el viaje del mayor de los Viotti fueron el centro del debate. La oposición se pregunta y el Ejecutivo no responde. Pero si bien alguien puede pensar que es una cuestión política, estamos en condiciones que la cosa podría pasar a mayores en el curso de la semana entrante, ya que estamos en condiciones de asegurar que se estaría preparando una presentación judicial para que sea un fiscal quien investigue si es real que la Municipalidad gastó 500 Euros por día en concepto de viáticos en el viaje a Alemania, lo que podría poner en problemas al intendente, ya que públicamente declaró que a la Municipalidad no le salía un solo peso, o en este caso, un solo euro.



En la sesión de ayer, a concejal Paz Caruso manifestó: “Lo que queremos saber es cuántos funcionarios viajaron y por qué. Antes del viaje comunicaron que iban a ir tres personas de la política, luego la secretaria de Desarrollo Económico (Patricia Imoberdorf) habló de dos. Entonces es fundamental comunicar con responsabilidad desde el Municipio. Para sorpresa nuestra, en el comunicado oficial se nombra a la UNRaf pero ninguno de sus profesionales fue parte de este intercambio. Algunos funcionarios puedo entender que hayan sido seleccionados para viajar, otros, tenemos dudas en cuanto a antecedentes y relación con la temática ambiental".



Caruso también dijo: "también empezaron a circular algunos rumores sobre los gastos y viáticos; el Municipio comunicó que la ciudad no puso ni un peso, ni un dólar, ni un euro para cubrir los gastos; de ser así, necesitamos la información oficial”.



Pero no solo Paz Caruso fue la voz cantante de la sesión de ayer, Juan Senn dijo: “Evidentemente hay un modus operandi del área de comunicación de la Municipalidad que quiere ocultar, no quiere que se nombre que el hermano del Intendente viajó a Alemania. Escucho a la secretaria de Desarrollo Económico en los medios diciendo que viajó ella y también Enrique Soffietti (titular del Instituto para el Desarrollo Sustentable, IDSR) y no nombra al hermano del Intendente. Si tuvieron una decisión política de que Iván Viotti viaje a Alemania, no lo oculten, porque también es parte de la transparencia que la ciudad quiere”.

“El titulo sería: Viotti envió a Viotti a Alemania. La pregunta es: ¿para qué viajó Iván Viotti a Alemania?”, se preguntó el también opositor, Martín Racca.

Mabel Fossatti, la inexperta concejal oficialista dijo sin ponerse colorada: “Con respecto a la comitiva fueron tres personas. El informe dice que pretendían que se desarrolle un intercambio entre pares de igual rango en cuanto a roles y funciones. Viajó el Secretario de Intendencia en reemplazo del Intendente, quien por cuestiones personales de público conocimiento no se podía desplazar al exterior (fue padre de mellizas en esos días), y como responsable de Comunicación para que después estructure la difusión de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). También viajó el Dr. Enrique Soffietti, director del IDSR, y la contadora Patricia Imoberdorf, secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo del Municipio. La selección de estas personas fue realizada por el Municipio en común acuerdo con el ente organizador -la ONG alemana Engagement Global", una explicación casi infantil y que no la deja para nada bien parada a la profesora.

Lo concreto es que nuevamente el hermano del intendente le causa problemas al titular del Ejecutivo. Seguramente que el responsable de todo es el propio Leonardo Viotti, quien debería tener en claro que comandar los destinos de la ciudad no es una cuestión familiar y que con su hermano puede jugar a la play, pero no tomar decisiones que afecten las arcas del municipio.