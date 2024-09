Joaquín Furriel contó el verdadero motivo de su separación de Guillermina Valdes

Joaquín Furriel y Guillermina Valdes vivieron un corto pero apasionado romance. Así quedó demostrado en sus redes sociales, donde se mostraban felices y disfrutando de sus viajes. Sin embargo, todo llegó a su fin en junio, y casi tres meses después el actor se animó a contar por qué se separaron.



“Nosotros nos conocimos, después yo empecé a viajar, y me parece que lo lindo es que los dos nos dimos cuenta que no funcionaba. Y listo, nos estábamos conociendo. Hay veces que funciona y hay veces que no”, se le escuchó decir en Socios del Espectáculo (eltrece).

Acto seguido, expuso que entre ellos quedó todo bien: “A veces nos hemos hablado. Yo tengo una excelente relación con ella, la quiero mucho. Estoy agradecida de haberla conocido, pero no funcionó”. Por último, remarcó que no quería entrar en detalles profundo sobre la ruptura, ya que ese no es su estilo: “Me niego a entrar en terrenos indiscretos, pero simplemente no funcionó”.

La historia de amor entre Guillermina Valdes y Joaquín Furriel

Guillermina Valdés enfrentó rumores de romance con distintas figuras después de su separación de Marcelo Tinelli. Según informó Yanina Latorre en agosto del año pasado, la modelo había comenzado a salir con Joaquín Furriel.

Antes de lanzar la bomba, la panelista de LAM (América) presentó la noticia de un modo enigmático. “Podríamos calificarlo como romance, visita higiénica, se sacan las ganas, encuentros sexuales”, dijo.

Luego de revelar de quiénes se trataba, Latorre explicó en aquel entonces cómo le afectaría al actor que se conocieran detalles sobre su vida privada: “A él no le gusta lo mediático, debe estar incómodo en este momento”.

En junio, tras la separación, Guillermina fue contundente. “Aprovechamos todos los momentitos que podíamos estar juntos, pero no funcionó como pareja. Lo requiero, voy a hablar siempre bien de él, pero viste cuando te estás conociendo con alguien que decís ‘no funciona esto’. Se acabó. Fue todo en armonía y a cualquier persona que me pregunte por él le voy a hablar bien porque es un tipo extraordinario”, sostuvo en comunicación con Fernanda Iglesias.

Fuente: Clarin