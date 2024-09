Florencia Peña se cansó de las críticas por su conducción en el Cantando 2024: "Soy la primera mujer"

Florencia Peña tiene el rol protagónico de la conducción del Cantando 2024, en América, por primera vez en su carrera, y desde su debut, el 23 de septiembre pasado, tuvo que escuchar muchas críticas. Fiel a su estilo directo y sincero apuntó: "Soy la primera mujer sola que conduce un formato de Tinelli".



La mediática asumió el lugar que ocupó Marcelo Tinelli, hasta esta sexta edición del certamen de canto de famosos, y defendió su performance en los medios: "Cuando Marcelo (Tinelli) me llamó, enseguida me gustó la propuesta porque yo voy a todos los lugares donde pueda aprender, donde pueda mostrar una faceta mía”.



La actriz remarcó que "ahora que sabía que puedo conducir, que además puedo también tener nuevas herramientas, pero poniendo mi impronta, me da muchísima emoción, porque no quiero imitarlo a él, quiero hacer algo a la altura de este certamen pero que sea más parecido a mí”, reconoció.



Peña reflexionó sobre su nueva faceta en los medios: “Soy la primera mujer sola que conduce un formato de Tinelli. Cuando me critican bien es porque algo bien estoy haciendo”.

El programa tiene un desafío especial para la comediante, ya que compite su hijo adolescente, Juan Otero, que debutó esta semana cantando en inglés: “Me mata ver a mi hijo. Es muy emocionante, más allá de lo que tenga el jurado para decir", contó en televisión.

Aprovechó para desearle lo mejor en una carrera que recién inicia: "Es muy emocionante verte hacer lo que te gusta, y más allá de que vas a crecer, me da orgullo ver como siempre fuiste a eso, a cumplir tus sueños”.

Fuente: Rating Cero