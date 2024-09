Michael Schumacher: su hija se casó y le dio una orden a los invitados para que no se filtren detalles de su estado

En la última semana la familia del ex piloto alemán, Michael Schumacher, vivió un momento especial ya que Gina, una de sus hijas, a sus 27 años contrajo matrimonio con su pareja Iain Bethke, en la lujosa villa de la familia en Mallorca, que compraron por 27 millones de libras en 2017.

Esta boda se celebró con una gran fiesta, en la que los invitados recibieron una clara orden para que no se filtren detalles sobre el estado de salud de Schumacher desde el accidente en diciembre del 2013. La misma, fue entregar sus teléfonos celulares para ingresar a la ceremonia.

Según lo informado por el medio alemán BILD, esto se debe a que la familia del ex piloto no quería que nadie tomara fotografías no autorizadas de las habitaciones privadas de la propiedad. Además, agregó que es “muy probable” que el siete veces campeón del mundo estuviera presente en el evento a casi 11 años del episodio en los Alpes franceses.

Entre otros detalles de la boda, se estima que entre los invitados se encontraban el hermano de Michael, Ralf, y su pareja Etienne Bosquet–Cassagne, quienes se vieron envueltos en una disputa con la ex esposa Michael Schumacher, Cora, tras confirmarse su relación.

