La hija de La Tota Santillán contó el triste motivo por el que no pudo ver el cuerpo de su papá

Daniela, la hija mayor de La Tota Santillán, rompió el silencio tras la trágica muerte de su padre, revelando detalles sobre su dolor y la imposibilidad de despedirse de él. En una emotiva entrevista en El run run del espectáculo (Crónica TV), la joven compartió su angustia y habló sobre las circunstancias del fallecimiento del animador.



El triste relato de Daniela, la hija de La Tota Santillán

"Me duele muchísimo cómo lo encontraron", confesó Daniela, en referencia al incendio que se desató en la casa de Castelar, donde La Tota perdió la vida. Ante la consulta de Lío Pecoraro sobre el estado del cuerpo, confirmó lo que había trascendido en los medios: "No quedó nada de él. No puedo ir a llorar a un cajón porque adentro no hay nada".



La Tota Santillán murió a los 57 años de edad.

Cuando le preguntaron si había podido ver el cuerpo de su padre, Daniela fue clara: "Mi hermano lo vio, yo no pude. Me moría ahí sino". Además, explicó que cuando llegó al lugar del incendio intentó ingresar por impulso, pero se lo impidieron.

En el programa también estaba presente Horacio Santillán, hermano de La Tota, quien aseguró que, aunque hubiera tenido la oportunidad, tampoco habría querido ver el cuerpo en esas condiciones.

Respecto a las causas del incendio, Daniela expresó su incertidumbre: "Pienso que tuvo una recaída con la enfermedad. Él estaba tan bien que nosotros bloqueamos esa parte". Sin embargo, no descartó ninguna hipótesis sobre si fue un accidente o un suicidio, y concluyó: "No sabemos todavía".

Fuente: Infobae