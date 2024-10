Sin la presencia de Viotti, el Ejecutivo presentó el presupuesto 2025

Viotti no hizo como Milei y envió a sus funcionarios a la presentación del presupuesto 2025. Ahora habrá que ver si el mismo se puede cumplir. Las promesas están, los recursos también, pero por ahora este gobierno no viene gestionando como se esperaba y no sería raro que el presupuesto presentado en la noche de ayer, sea de difícil cumplimiento. Ojalá el mismo se pueda llevar a cabo, será positivo para todo Rafaela. Hubiese sido importante la presencia del intendente, si bien no es costumbre en Rafaela que el mismo sea presentado por quien tiene la titularidad del ejecutivo, hemos visto que en muchas provincias y ciudades del país está siendo una práctica cada día mas usada que el propio titular concurra a defender el presupuesto que se presenta, máxime en Rafaela en donde muchos acusan a Leonardo a Viotti de "poco afecto al trabajo", pero al fin y al cabo son cuestiones menores, lo importante es que el mismo se pueda llevar a cabo, es más, tendríamos que conformarnos con que en un 50% se cumpla. Hay que ser realistas y no estamos ante un Ejecutivo muy afecto a culminar con las promesas efectuadas. Al fin y a cabo, es lo que hay....

El Departamento Ejecutivo Municipal presentó ante el Concejo el Presupuesto 2025

De la entrega formaron parte funcionarios del gabinete municipal y Lisandro Mársico, titular del órgano legislativo local.

En la tarde de este lunes, en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Rafaela, funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal hicieron oficialmente la entrega del proyecto Presupuesto 2025 y Ordenanza Tributaria al Presidente del órgano legislativo local, Lisandro Mársico.

Del encuentro formaron parte Iván Viotti, secretario Privado de Intendencia y Comunicación; Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización; Silvina Bravino, secretaria de Hacienda, Matias Gentinetta, Fiscal Municipal e integrantes del Concejo Municipal.

Lisandro Mársico dió inicio a la reunión y comentó: “Tal cual lo estipula la legislación, aquí tenemos a los representantes del Ejecutivo que nos trajeron la documentación correspondiente para que los concejales en estos meses dialoguemos sobre estos proyectos. Estipulamos tener la Ordenanza tributaria para la primera semana diciembre y seguramente estaremos votando el Presupuesto la ultima semana de diciembre. Estas son fechas tentativas y puede haber modificaciones”.

Por su parte, Germán Bottero, agregó: “Hoy estamos concurriendo al Concejo haciendo entrega de ambos proyectos. El presupuesto tiene una carta de intención firmada por el Intendente Leonardo Viotti donde va desarrollando los ejes que va a trabajar. Los mismos serán infraestructuras, equipamiento, iluminación y seguridad”.

El municipio de Rafaela continúa comprometido con el desarrollo integral y sostenible de la ciudad. En la presentación del Presupuesto 2025, se destacaron inversiones que impactarán en la infraestructura, seguridad, modernización administrativa y optimización de los servicios públicos. Este plan, elaborado de manera responsable, no depende de subsidios nacionales, sino que se ejecutará en conjunto con la Provincia, mediante programas como Incluir, Obras Urbanas y Obras Menores. A pesar de un contexto inflacionario complejo, donde el Gobierno Nacional proyecta una inflación cercana al 18%, Rafaela ha ajustado su presupuesto a un índice más realista del 30%.



Además, se subrayó que no se crearán nuevos tributos. Por el contrario, se eliminarán tres tasas: remate, abasto y uso de desagües pluviales, así como el arancel de 100 UCM para la búsqueda de planos en el archivo municipal. También se reducirán en un 50% las tasas de actuaciones administrativas, entre ellas las relacionadas con la libre deuda, certificados de pagos, habilitaciones municipales, libre multa, y otras gestiones contempladas en la Ordenanza Tributaria.



INVERSIONES Y MEJORAS PREVISTAS



Una de las principales apuestas del Presupuesto 2025 es la inversión en equipamiento. Se incorporarán 25 nuevos vehículos y equipos pesados, junto con 7 nuevos motovehículos, que se sumarán a los 19 vehículos y 6 motos adquiridos en 2024. Estas adquisiciones permitirán mejorar los servicios de la ciudad, optimizar el control público y de tránsito, y reforzar la seguridad.

En términos de seguridad urbana, el municipio prevé la instalación de 80 nuevas cámaras y domos, alcanzando un total de 500 dispositivos en funcionamiento para monitorear la ciudad. Estas nuevas adquisiciones complementan las 150 cámaras instaladas en 2024 sobre las 270 ya existentes, fortaleciendo así la red de vigilancia.

En el área de iluminación pública, se destinarán más de 1.000 millones de pesos para continuar con la modernización del sistema mediante la instalación de luminarias LED en toda la ciudad. Este proyecto, iniciado en 2024 con una inversión de 700 millones, se completará en un plazo de seis años, garantizando una ciudad mejor iluminada y más eficiente energéticamente.



Otro de los grandes proyectos de infraestructura será la creación de una escuela de oficios en la zona norte de Rafaela, con una inversión inicial de 1.500 millones de pesos. Además, se realizarán mejoras en el Relleno Sanitario, incluyendo la construcción de una nueva celda para la disposición de residuos y otras intervenciones que sumarán más de 1.400 millones.

Se llevará a cabo la pavimentación de 30 nuevas cuadras, con un presupuesto cercano a los 1.000 millones. También se realizarán mejoras en espacios verdes, bulevares y avenidas, con una inversión de más de 1.000 millones, todo con el objetivo de transformar la infraestructura urbana en beneficio de la ciudadanía.

Por último, en el centro de la ciudad se continuará con la construcción de veredas mediante un sistema de contribución por mejoras, promoviendo una renovación eficiente y equitativa del espacio público.

INNOVACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA



En 2025, el municipio apostará fuerte por la modernización administrativa. Se implementará un nuevo sistema de gestión de reclamos, acompañado de mejoras en la digitalización de trámites y la incorporación de Inteligencia Artificial en el Centro de Monitoreo Urbano. Estas herramientas permitirán optimizar los procesos de control público y el acceso a servicios municipales, mejorando la eficiencia y transparencia en la gestión.

El sistema de multas también será renovado, contribuyendo a una mejor gestión del tránsito y el orden público. La modernización no solo mejorará la operatividad del municipio, sino que también facilitará el acceso a los servicios por parte de los ciudadanos.

REVISION Y ACTUALIZACION TRIBUTARIA

En cuanto a los tributos, el municipio avanzará en la revisión de la Ordenanza Tributaria. Como parte de esta actualización, se eliminarán tres tasas importantes: remate, abasto y uso de desagües pluviales, así como el arancel de 100 UCM que se cobraba por la búsqueda de planos en el archivo municipal. Además, se reducirá en un 50% la tasa de actuaciones administrativas, lo que beneficiará gestiones como pedidos de libre deuda, certificados de pagos, habilitaciones municipales y libre multa.



Se mantendrán las exenciones fiscales para adultos mayores que cumplan con los requisitos establecidos, y se introducirá un sistema de categorización de contribuyentes basado en su comportamiento fiscal, lo que permitirá optimizar la inversión en el recupero de deudas tributarias. También se ofrecerán descuentos por pago único anual, semestral o por adherirse al débito automático, premiando a quienes cumplan con sus obligaciones tributarias.

APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO

El municipio mantendrá los beneficios fiscales para nuevos emprendedores, quienes estarán exentos del pago de la tasa por ocupación de dominio público durante los primeros seis meses desde la habilitación de su actividad. Este incentivo busca fomentar el crecimiento del sector comercial y atraer nuevas inversiones a la ciudad, fortaleciendo el desarrollo económico local.

UN MUNICIPIO EN CONSTANTE EVOLUCION



Rafaela continúa evolucionando con políticas públicas que priorizan la inversión en infraestructura, la modernización de los servicios y la optimización del sistema tributario. Este enfoque no solo asegura una ciudad más moderna y preparada para los desafíos del futuro, sino que también refleja el compromiso del municipio por mejorar la calidad de vida de los rafaelinos. El Presupuesto 2025 consolida una gestión eficiente, equilibrada y comprometida con el bienestar de la comunidad, siempre ajustada a las realidades económicas locales y nacionales.

Con información de La Opinión