Sandalias de tiras que reviven el balletcore en primavera 2025

Sandalias de tiras inspiradas en las bailarinas de ballet, una tendencia que no esperabas ver en primavera 2025, ¡pero que no podrás resistir! Luego del éxito de las bailarinas Mary Jane (virales) del 2022 de Miu Miu, los zapatos de tacón Versace con tacón kitten incluido y los modelos “actuales” de marcas de lujo como Sandy Liand, Jacquemus y Marni, por mencionar algunas; todo parecía indicar que el balletcore había llegado a su punto máximo y ahora solo quedaba bajar con discreción.



Kendall Jenner luce zapatos de tacón y punta redonda en el desfile de Versace Otoño-Invierno 2023 en Los Ángeles.

Hasta que Ferragamo comprobó lo contrario en la Semana de la Moda en Milán de Primavera-Verano 2025, pues al parecer el estilo que evoca lo mejor de la danza no está muerto y seguirá conquistando la ciudad con más fuerza que nunca. Así lo dejó en claro al incluir calzado abierto con listones satinados en estilismos sin esfuerzo con prendas de ejercicio como leggings y leotardos, mismos que recuerdan a los looks de entrenamiento de las bailarinas de ballet.





La firma con sello italiano no solo reinventó las zapatillas de satén que todas conocemos, sino también logró darle un giro encantador a los atuendos con mezcla de prendas deportivas y ropa casual. Una tendencia que vale la pena canalizar antes que todas.

¿Cómo son las sandalias de tiras de Ferragamo de Primvera-Verano 2025?



Inspirado en las fotografías de archivo de Salvatore Ferragamo, Maximilian Davis, director creativo de la firma, causó suspiros al presentar las sandalias de tiras que mezclan lo mejor de la elegancia contemporánea y la belleza de la danza clásica. Mitad sandalias thong y mitad zapatillas de ballet, así es el calzado híbrido que veremos triunfar en la época más cálida del 2025.

Un par altamente encantador (pero moderno), el cual destaca por sandalias de tacón en forma de Y con pulsera ajustable y listones de satén rosa bebé que decoran los tobillos. Mismos que evocan momentos nostálgicos del fundador de la marca italiana con íconos de la danza como Katherine Dunham o Rudolph Nureyev, quien bailó con zapatos firmados por Ferragamo. “Todos fueron creados por una razón y todos tienen una historia”, compartió el diseñador británico a Vogue Runway.

Sandalias thong de tacón con listones y leggings deportivos

Si hay algo que caracteriza al balletcore son sus prendas femeninas, con tejidos delicados y en tonos pasteles, diseñadas para resaltar la forma del cuerpo con elegancia natural. El uniforme de entrenamiento de las bailarinas de ballet compuesto por enterizos con detalles cut-out sobre leggings coloridos y blusas cropped ceñidas de doble capa son todo lo que requieres para verte divina con sandalias thong con listones envolventes.

Así es, el conjunto clásico para realizar estiramientos de barra ya no es exclusivo del estudio de danza o la sala de ensayo, pues es cuestión de tiempo para verlo en celebridades como Bella Hadid o quizás Sabrina Carpenter y Sydney Sweeney. Eso sí, con un giro glamuroso gracias a las bailarinas en forma de Y con efecto satinado en rosa pastel y una oversize bag.

En color negro con leggings grises

Lo que hoy conocemos como moda sin esfuerzo o athleisure tomará un estilo más romántico y menos urbano. Así lo confirmó Ferragamo al proponer atuendos de estética deportiva inspirados en los atuendos de entrenamiento de las bailarinas de ballet, lo que confirma que no necesitas ser una estrella de ballet para adoptar su estilo. Al igual que la propuesta anterior las sandalias de tiras (ahora en color negro) se verán divinas con leggings grises por debajo de un body y un top cut-out de escote en V en rosa bebé, algo que también podríamos relacionar con la tendencia de llevar varias capas en un solo look e incluso el éxito de las blusas dobles.

Sandalias wrap de satén rosas y leggings de colores

La maravilla de las sandalias con listones satinados es que tú decides cómo llevarlas, ya sea a la altura de los tobillos, o bien, como sandalias estilo gladiador (con lo doble de encanto). Una vez más, se mezclaron de manera magistral con licras de yoga en color terracota, un enterizo rosa tradicional y una gabardina estilo cargo en rojo profundo. Perfecto para dejar de lado el estilismo de leggings con tenis de papá, ¿no lo crees?

En color blanco con leggings rojos

El atuendo número doce de la colección Primavera-Verano 2025 de Ferragamo resumió dos tendencias fuertes en un solo look: el balletcore y los leggings de colores de los 80. La firma italiana se atrevió a inyectarle un giro retro al atuendo “delicado” de las bailarinas sumándole el glamour del calzado híbrido; mitad sandalias thong de tacón y mitad bailarinas de satén. Sigue el consejo de estilo y construye un conjunto deportivo de bloques de color con mallas en rojo saturado, un body color beige, top negro con aberturas y calzado de verano blanco, simplemente auténtico.

Sandalias thong con tiras en color borgoña y leggings rosas

Si has estado al pendiente de las noticias de moda en Vogue, sabrás que el color borgoña es uno de los tonos más vistos tanto en pasarelas de otoño de 2024 como de primavera 2025. Por lo tanto, será mejor que lo incorpores en prendas y calzado de tu colección, ¿la recomendación? Sandalias de tiras de satén en forma de Y. Un par elegante y cursi para darle un giro a tu leotardo favorito, un vestido elegante o minifaldas de volantes, sabemos que la tendencia va con leggings, pero eso no significa que no puedas aprovechar su versatilidad.

Fuente: Vogue Mexico