En el Concejo se cantaron las 40

La discusión de alto voltaje ya es patente registrada en esta versión legislativa 2024, donde cada jueves se arma un verdadero ring de boxeo. La recuperación de los Ex Almacenes Ripamonti anunciada por el intendente, Leonardo Viotti, esta semana fue el detonante de los nuevos cruces.



Pero primero, lo primero. El pedido de informes impulsado por los ediles del PJ para que el Departamento Ejecutivo informe cuestiones que tienen que ver con la presencia de los lavacoches en el centro de la ciudad fue el primer round. En sus fundamentos se lee: “Hemos recibido consultas por parte de vecinos que han vivido alguna situación incómoda y que comerciantes de diversos sectores han hecho público su reclamo respecto a la situación”. Se expresó al respecto el concejal Juan Senn: “Hay una normativa vigente que es un decreto municipal, por eso queremos saber si se está cumpliendo y si se va a hacer algún tipo de trabajo a futuro. Incluso, en el Presupuesto ingresado hace unos días, no vimos una partida exclusiva para el tratamiento de lavacoches. Es una situación que preocupa”.



“Esta es una problemática que viene desde hace tiempo y que sin duda debemos abordar, entendiendo que el control del espacio público es del Estado, y debemos hacernos cargo de eso”, opinó por su parte el edil oficialista, Ceferino Mondino.



Y los próximos rounds giraron en torno al tratamiento de la otra minuta con la que el mismo bloque opositor solicita al Ejecutivo información sobre cuáles son las tareas que se realizarán con carácter de urgente en los Ex Almacenes Ripamonti para evitar el riesgo de derrumbe, en qué instancia se encuentra el proyecto ganador del Concurso de Anteproyecto Vinculante denominado "Rehabilitación y Puesta en Valor de los Ex Grandes Almacenes Ripamonti", y las gestiones realizadas para avanzar con el proceso de licitación para la realización de tal proyecto.

El disparador de este proyecto fue que el Municipio comunicó hace días la recuperación de los Almacenes tras revocar un convenio con la Provincia establecido por la administración anterior.

El opositor Martín Racca se hizo cargo de comentar la iniciativa. “La minuta es clara, es la información por escrito para llevar un poco de luz a este tema. Luego de que esté en manos de un privado, desde diciembre del 2020 en adelante, la Recova pasó a ser posesión del Municipio. Luego se avanzó con la firma de un convenio con el Gobierno provincial donde se cedió el uso en el marco de la ley de obras públicas. Eso hacía que se pueda llevar adelante un proceso de licitación de un concurso del cual ya teníamos un ganador y el proyecto terminado, cosa que no ocurrió. El convenio se rescindió, por lo tanto, vuelve al Municipio. La pregunta es por qué el Municipio comunica la rescisión de un convenio como si fuese una gran conquista. Ponemos nuevamente en tela de juicio la forma con la que comunica el Municipio, cuyo objetivo es la de desinformar y generar confusión, porque como dije al principio, el inmueble fue del Municipio desde el 2020 y lo sigue siendo”, explicó.



Le contestó Alejandra Sagardoy: “De los años que ustedes gobernaron, así quedó la Recova y ustedes firmaron un convenio de cesión de uso para que la Provincia se haga cargo del mantenimiento, algo de lo que podría haberse hecho cargo el Municipio. Hoy se está llevando a cabo un plan de trabajo que consta de acciones a corto y largo plazo. Está la responsabilidad de actuar. La Recova no puede ser un símbolo de promesas incumplidas. También se está evaluando la posibilidad de un proyecto público-privado”.

“En la gestión anterior, el proyecto ganador del concurso se dio a conocer en el 2021. El convenio de cesión de uso se firma se produjo en mayo del 2023. ¿Qué se hizo en todo ese tiempo? Nada. Y de mayo a diciembre de 2023 ni siquiera hicieron mantenimiento y conservación del espacio, y ahora reclaman”, fustigó la concejal Carla Boidi al devolver los golpes.

“Estamos pidiendo la información por escrito para que después la comunicación no sea un cambalache”, insistió Racca. “En junio recibimos acá autoridades del Municipio diciendo que iban a hacer intervenciones. ¿Saben lo que pasó? Se dieron cuenta de que estaba el convenio y no lo pudieron hacer. Vienen al Concejo a informar mal las cosas. Todavía no se concretó la intervención. No están a la altura para gestionar Rafaela”, dijo Paz Caruso, quien cada jueves repite este argumento. “Esto es una mala noticia para la ciudad, significa que Provincia no va a invertir los recursos para la construcción de un proyecto ganador”, dijo Senn, desafiando al presidente, Lisandro Mársico que, si tenía mucho para decir, pida el debate libre.





Y así fue. “No es que el Departamento Ejecutivo no hizo nada. Lo que está haciendo y lo que hizo, es gestionar con la Empresa Provincial de Energía, con Litoral Gas y también con el servicio de agua, para poder producir el derrumbe y que ningún ciudadano se vea afectado. Ahora se está trabajando con Higiene y Seguridad para que de esa manera se habilite el derrumbe en el sector. Y yo también me pregunto, ¿qué hicieron ustedes? La Provincia no tomó el compromiso de terminar esa obra, entonces el Intendente municipal lo va a someter a un acuerdo público-privado”, sostuvo Mársico.



El tono de su discurso fue subiendo y salpicando la gestión provincial anterior, lo que generó un momento de fuerte discusión en el que intervinieron Racca y Senn. “La culpa de lo que pasó ahí fue pura y exclusivamente del justicialismo. Háganse cargo del desastre que dejaron”, llegó a decir en voz alta Mársico.

“Es inadmisible que un presidente de un Concejo se dirija hacia sus pares de la manera que lo hizo recién. Usted hace diez años que está sentado acá, y habla de amigos del poder. ¿Usted no se va a incluir dentro de los diez años que estuvo acá sentado? Usted presentó un proyecto de expropiación para que el Estado sea el responsable de poner la plata. Es un monumento histórico, debe hacerlo la Provincia, y ahora le vamos a pedir a un privado. Traigan el proyecto, lo evaluaremos, y ojalá que alguna vez podamos tener esa esquina como un monumento de la ciudad”, le contestó Racca. “En eso coincidimos Martín”, le respondió Mársico. Senn defendió la gestión provincial anterior y también criticó la gestión de comunicación actual.

“El único interés que tiene la gente, es qué vamos a hacer para adelante. Al resto, la historia lo va a juzgar. No perdamos más tiempo y gestionemos, porque los problemas de la gente se resuelven con acciones territoriales y en los barrios”, cerró Mondino.





Ordenanzas aprobadas

La primera ordenanza de la mañana fue la impulsada por la oposición sobre el “establecimiento de la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos y candidatas a Intendente de la ciudad de Rafaela y los candidatos y candidatas a concejal en primer y segundo término, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado los programas de gobierno y de índole legislativo de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.

“Con esta ordenanza estamos dejando una herramienta, y, para una ciudad de gran espíritu de trabajo como es Rafaela, esperamos que sea bien recibida. Este proceso comienza este año, cuando me hice eco de un pedido legítimo de mis colegas del Círculo de la Prensa, y a partir de allí fueron meses de reuniones e intercambios. Me quiero detener en tres ejes de esta ordenanza: garantizar el acceso a la información para la ciudadanía, revalorizar la importancia de la palabra dada como suelen ser las promesas de campaña, y cimentar los valores de la democracia. Esta herramienta genera obligaciones y derechos de manera equilibrada y nos obliga a contarle al electorado cuales son nuestras propuestas, intenciones y promesas”, dijo la concejal Valeria Soltermam.



Por su parte, Mondino expresó: “Esta es una mirada de avanzada. Institucionalizar el debate y no la pelea son pautas de crecimiento que debemos tener como sociedad”. Y Sagardoy fundamentó su voto: “Este es un salto institucional importante, no solo para nosotros que como funcionarios estamos votando esta ordenanza, sino para nuestra joven democracia”.

Luego siguió el turno para el proyecto con el que el oficialismo propuso crear en la ciudad de Rafaela -a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud-, una campaña de prevención y concientización sobre ludopatía y apuestas online, involucrando a las instituciones educativas, deportivas y comunitarias, para promover una respuesta coordinada en la mitigación de estas adicciones en niños, niñas y adolescentes.

El concejal Augusto Rolando, autor principal del proyecto, dio primero la bienvenida a las integrantes del Consejo Asesor de Consumos Problemáticos que se encontraban presentes y que lo acompañaron en este proceso. “En abril de este año comencé a leer sobre un problema que apenas comenzaba a visibilizarse; comenzaba a notarse que los jóvenes entre 14 y 16 años habían empezado esta nueva práctica perjudicial para su salud. En ese momento no había suficiente información sobre lo que pasaba en nuestra ciudad”, dijo, relatando las acciones que se llevaron adelante desde entonces, entre ellas una encuesta a las escuelas secundarias, y un proyecto de resolución solicitando al Ministerio de Educación que lleve adelante un programa integral para trabajar esta problemática dentro de los establecimientos.



“Este es otro paso; esta ordenanza llega para llevar un mensaje directo a profesores de clubes, padres, y todas las personas que están en un entorno cercano a los jóvenes que pueden estar participando de estas problemáticas. Si bien hoy el foco está puesto acá, esta es una invitación para trabajar unidos también por la lucha de otros tipos de adicciones”, expresó Rolando.

“El abordaje tiene que ser integral y multidisciplinario, no solo con el médico o el psicólogo. El profe de educación física, de una escuela primaria, de un club, quien sea, puede aportar. Hay que trabajar en la inter institucionalidad, todos trabajando por una causa común”, dijo Racca mencionando que está la Ley Provincial N°14235 que regula el juego en línea. “Hoy podemos decir que hay una ley y es el Estado y los ejecutivos los que tenemos el desafío del control de las normas”, agregó.

Luego de que la concejal Carla Boidi remarque la importancia del rol de la familia en la detección de los casos, se votó el proyecto y también se cerró el momento con un fuerte aplauso de satisfacción.

Con información de La Opinión