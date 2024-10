Luis Juez se distancia del veto a la ley de financiamiento universitario: «Es un error darle la espalda a la educación pública»

El senador nacional del PRO, Luis Juez, marcó diferencias con el presidente Javier Milei tras el veto a la ley de Financiamiento universitario. Juez señaló que está en desacuerdo con la decisión del mandatario y reafirmó su apoyo a la educación pública.

«Intentar confundir el reclamo universitario con los impresentables que se fueron a colgar de la marcha es no entender la historia de la Argentina. Yo no sería abogado si no fuera por la universidad pública, después podemos discutir todo lo demás», enfatizó Juez en una entrevista con Mitre Córdoba. Estas palabras reflejan su rechazo a la postura del gobierno.

El legislador cordobés, aunque mantiene «una relación personal de afecto y de cariño» con Milei, sentenció que esto no afectará su compromiso con lo que considera justo. «Yo quiero ayudarlo al Presidente desde lo que yo creo que es la verdad. Y es un error. ¿Querés auditarlos? ¿Querés investigarles sus cuentas? ¿Querés destrozar los negocios que armó el kirchnerismo con las universidades en algunos lugares? Metele para adelante. Ahora, la universidad pública ha sido una de las banderas más importantes que ha tenido la Argentina», expresó.

El senador adelantó su postura en el Senado, dejando claro que no apoyará medidas que atenten contra la educación pública. «Y cuando vuelva al Senado voy a volver a votar de igual manera, no me voy a dar vuelta. De igual manera voté con el tema de los jubilados», anticipó el ex intendente de la Ciudad de Córdoba.

La crítica de Juez al entorno de Milei

Además, Juez criticó a aquellos dentro del entorno de Milei que, según él, no se atreven a contradecir al presidente. «Hay un grupo de tipos que le tienen miedo. No se animan a decirle al presidente, no se animan a contradecirlo. No se animan a decirle ‘esto está mal, Javier’. Yo siempre se lo digo: ‘mire presidente, lo peor que le puede pasar es rodearse de chupamedias'», comentó el abogado y exdirigente del peronismo.

«Es un error darle la espalda a la educación pública en Argentina. Porque si este país fue un país importante, fue por su educación pública. Te lo dice el marido de una docente que en este momento está dando clases por dos mangos, el hermano de docentes. Yo no sería abogado si no fuera por la educación pública. Que después la hicieron mierda es otra cosa. Veamos cómo la recuperamos, no cómo la extinguimos», subrayó.

Con información de www.elintransigente.com