Martín Menem, a favor del arancelamiento a extranjeros en universidades: «Por algo vienen acá, en sus países no debe ser accesible»

Aún quedan resabios de lo ocurrido el día miércoles en la marcha universitaria, donde se exigió mejoras al Gobierno nacional en la educación pública. En La Libertad Avanza observaron que se trató de una movilización «política», donde dirigentes opositores se sumaron a los manifestantes. Quien resaltó esto fue Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

El riojano apuntó directamente contra los políticos que hicieron «utilización» de la marcha: «Son causas nobles y hay personajes oscuros que no le importa mucho la educación. Quiero resaltar el papel del gobierno y la buena fe que ha tenido desde el minuto uno y el compromiso con la educación pública a pesar de las barbaridades que dijeron«, disparó en TN.

«Se aumentó un 270% los gastos de funcionamiento, se le ha ofrecido la paritaria igual que a todos los demás empleados de la administración nacional. En el nuevo presupuesto están cargadas cinco universidades nuevos. No tienen en cuenta lo que se la responsabilidad fiscal», aclaró.

Entre aquellos dirigentes que estuvieron en las calles el día miércoles, Martín Menem subrayó a su coterráneo, Ricardo Quintela. El gobernador de La Rioja se hizo presente en la columna kirchnerista. La autoridad de la Cámara baja no dudó en explicar lo que sucede en su provincia: «Se vino en el avión de la provincia que no sé cuántos miles de dólares vale la hora a marchar por la educación pública y el se recibió en la universidad privada. Es de hipócrita lo que hizo porque hace más de un mes no hay clases en La Rioja«, aseveró.

Por otro lado, Martín Menem expresó su coincidencia con el Ejecutivo de arancelar la educación para los extranjeros: «Totalmente de acuerdo. Me parece una medida razonable. Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país no es gente que se ha quedado acá, no ha pagado un impuesto durante su vida», declaró.

«Nosotros sostenemos todo lo que es la educación, la seguridad, la salud y la justicia. Me parece absolutamente razonable que, quienes utilicen esos servicios, paguen algo. Por algo están viniendo para acá. En sus países no debe ser tan accesible«, concluyó una de las personas más importantes que tiene La Libertad Avanza en el Congreso.

Con información de www.elintransigente.com