¿Se casó por interés político? Exponen un escandaloso chat de Roberto García Moritán antes de su boda con Pampita

Entre todas las especulaciones que se tejieron en torno a la separación de Pampita, hubo una muy fuerte que apuntaba a que el matrimonio de García Moritán con la modelo habría tenido un trasfondo político. La idea de que él buscara una esposa para mejorar su imagen de cara a una candidatura picó en punta y ahora Majo Martino presenta en "Mañanísima" una prueba que avalaría esa idea.

"Una chica que estuvo saliendo con Roberto antes de que él conociera a Pampita, me mandó este mensaje. Roberto se lo mandó a ella y muestra un poco la idea que él tendría del amor", aclaró la panelista.



"Voy a leer un párrafo nada más. Lo escribió Moritán para esta chica, un poco antes de conocerla a Carolina. Dice: 'Recién almorcé con una persona que me guía en mi nueva aventura en la función pública y me dice que es muy importante que me estabilizara con una pareja para poder crecer. Le respondí que ya la había encontrado'. Acá vemos entonces lo que piensa", resumió Majo.

El texto al parecer es más largo y continúa en tono romántico. De ser cierto, dejaría expuesto entonces que sus intenciones de formalizar una relación habrían estado íntimamente ligadas a un fin político.

Fuente: Pronto