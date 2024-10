"La era de la posverdad se hace presente a partir de la asunción del binomio " Viotti-Viotti"

Comunicación oficial de la Municipalidad: otra vez plagada de falsas verdades

Así lo manifestaron los concejales no oficialistas en todos los temas discutidos en la sesión de ayer. Acusan al Departamento Ejecutivo de tapar la falta de gestión actual con una estrategia de comunicación que tergiversa los hechos. Las ideas no se imponen a los gritos le dijeron a Mársico.

Los últimos debates en el Concejo Municipal giraron en torno a un tema común. La acusación de parte de los concejales no oficialistas sobre la estrategia comunicacional que utiliza la gestión Viotti-Viotti para dar a conocer, y ocultar en otros casos, hechos que muchas veces son simples actuaciones administrativas pero que comunican como grandes logros de gestión.

“Quedó claro en el tema que disparó la acusación ayer. Hablaron de recuperar la Recova, otra vez en manos de los rafaelinos… algo que nunca estuvo en riesgo ya que la cesión a la provincia fue para poder gestionar la obra de restauración. Ahora, como decidieron que ese costo deberá pagarlo la ciudad y anulan el convenio, nos quieren vender que nos hacen un favor al recuperarlo”, expresó Juan Senn.

Pero estos no fueron los únicos temas donde plantearon esta nueva estrategia comunicacional. “Ocultar el viaje del hermano del Intendente a Alemania fue otro caso. Sembrar dudas acerca de la construcción del Jardín de barrio Zazpe que luego ellos mismos mandaron las rendiciones presentadas. Tienen que tapar la falta de gestión con titulares en los medios, con conferencias de prensa en las que a veces se olvidan de mencionar parte de la información (por ejemplo la compra de dólares). Mientras tanto la ciudad sigue sucia, el Jefe los Fiscales reclama que empiecen a trabajar por la seguridad, las obras no empiezan” continúo María Paz Caruso.

“La era de la posverdad se hace presente de manera oficial a partir del 10 de diciembre del 2023 en nuestra ciudad. Y la lleva adelante nada más y nada menos que la institución que representa a toda la ciudadanía, la Municipalidad de Rafaela. Frente a esto los concejales no oficialistas buscaremos llevar la verdad y destapar relatos que sólo ocasionan daños institucionales” dijo Racca.

También mencionaron que se terminó algo de lo que se jactaban. “Los correspondientes pedidos de información ya no son contestados por el Ejecutivo ni se pueden acceder a los decretos ni licitaciones en la web. Párrafo aparte merecen los gritos y malos tratos del Presidente del Concejo, quien frente a la falta de argumentos, prefiere los malos modales, levantar la voz para imponer sus ideas”, acusó Soltermam.