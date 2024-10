Fernando Gago aseguró que no lo llamaron para ser el DT de Boca: "No tuve ninguna oferta"

Todo parecía indicar que Fernando Gago se iba a convertir en el nuevo DT de Boca Juniors, sin embargo, el propio entrenador aclaró que no tuvo ningún contacto con la dirigencia xeneize.

“Lo voy a aclarar: yo no tuve ninguna oferta, ningún llamado. No sé de dónde salen estas informaciones. Para mí fue muy tranquila la semana de trabajo”, reconoció el actual técino de las Chivas de Guadalajara.

“No me contactó nadie (de Boca). Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Lo digo porque se generó algo muy fuerte y no ha pasado. Ni conmigo ni con mi entorno. Nadie se comunicó”, agregó el Pintita en una entrevista con Telemundo Deportes en la previa del clásico con Atlas.

Además, ante la pregunta sobre si terminará el campeonato como DT de Chivas, la respuesta de Gago fue la siguiente: “Todo puede pasar en el fútbol, esto está muy claro. Hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede que yo no esté más. O puede que esté siete años más. Siempre vivo el hoy. Soy muy claro con lo que pretendo”.

“No sé por qué se instaló este rumor, pero bueno, es parte del fútbol y lo entiendo de esta manera. Trato de alejarme de todo lo que es ajeno al día a día”, agregó. Y en su cierre fue muy claro: “Yo tengo contrato con el club (Chivas). No tuve ninguna oferta de nadie”.



Cuáles son las alternativas de Boca si no llega Gago

Después de las aclaraciones de Fernando Gago, una de las preguntas que surge es quién podría ser el candidato para conducir Boca.

El candidato de la gente, Guillermo Barros Schelotto, no parece estar hoy en la carpeta de Riquelme como para que vuelva a ser el técnico y el último mencionado fue Antonio Mohamed, que jamás ocultó su deseo de poder dirigir a Boca.

En el medio pasaron los nombres de Luis Zubeldía, Rodolfo Arruabarrena, Gabriel Milito, Eduardo Domínguez y hasta Gustavo Quinteros.

Fuente: 442