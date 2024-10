Comesaña y un doble festejo: cumpleaños y nuevamente campeón en Buenos Aires

En un partido muy sufrido que se extendió por 2 horas 46 minutos, el Tiburón Francisco Comesaña (actual número 104 del ranking ATP) venció al santafesino Federico Coria (No. 94 del mundo) por 1-6 7-6(7) 6-4 y se quedó con el YPF Buenos Aires Challenger.

Comesaña se impuso en Buenos Aires

El primer set mostró un rendimiento muy desparejo de ambos jugadores, que se evidenció en el contundente marcador a favor de Fede. En el segundo las cosas cambiaron y Fran se adelantó para llevárselo sin aparentes sobresaltos, aunque Coria luchó, sumó agresividad y remontó la cuesta sacando 6-5 para llevarse el título.

En ese momento la tensión era altísima, el público estaba dividido y los errores en el juego se sumaban. Quebró el marplatense para desembocar en el parcial de desempate, en el que el santafesino tuvo dos puntos para partido que no pudo capitalizar, por lo que Comesaña se adueñó del set y estiró la definición, el suspenso, la adrenalina y los nervios. Tal es así que, promediando la tercera manga, el Mojarra Rocoso Coria se acalambró en su pierna derecha, por lo que solicitó el ingreso del fisioterapeuta, pero pudo continuar jugando y lentamente fue recuperando movilidad y disminuyendo el dolor.

Como es su costumbre, Fede peleó con todo lo que le quedaba, y el resultado pendía de un hilo, ya que a ninguno de los dos le sobraba nada, pero fue Comesaña el que trató de estar decidido y atacar en los últimos puntos para cerrar el encuentro con autoridad, dejando atrás la incertidumbre que se había apoderado del partido hasta la pelota final.

Las declaraciones del nuevo campeón

De este modo resumía el campeón su parecer del encuentro: “El primer set para mi fue muy malo, estaba muy tenso. Obviamente empecé a sentir el cansancio de todos los días, pero no podía quedarme con eso, sabía que era más mental que físico, que físicamente iba a responder, entonces en el segundo set salí a luchar hasta el último punto, aunque perdiera. Hasta que me di cuenta de que tenía que salir a matar porque si no iba a perder y me iba a ir con las manos vacías. Estuve al límite de la derrota, pero en el tercer set ya salí sabiendo que era el último, él estaba cansado y yo sabía que tenía que correr hasta la última pelota”.

En la ceremonia de entrega de premios se vio a un Coria muy frustrado, llorando, pero que con gran hidalguía felicitó a su rival por su cumpleaños y el título logrado, reconociendo que si este es el precio que tiene que pagar para tratar de lograr el título, lo va a seguir pagando.



Salvo en algunos pasajes, no fue una final con alto nivel de tenis, pero sí tuvo gran emotividad, incógnita hasta el final sobre quién sería el ganador y el condimento que siempre da que dos argentinos se enfrenten en la definición como ya hemos vivido en muchas oportunidades.

Un mano a mano con directora del certamen

El torneo estuvo muy bien organizado y tuvimos la ocasión de conversar con su directora María Gabriela Larrosa (hija de Omar, campeón mundial de fútbol en Argentina ’78), quien reflexionó que “gané mucha experiencia y me quedo con lo mejor del torneo".

"Venimos trabajando hace mucho y estoy muy conforme con el resultado, tanto en la compañía de la gente durante toda la semana, como en el cariño de los jugadores, las personas involucradas, los mensajes de aliento, así que me voy muy satisfecha. Para mí fue un desafió porque ya veníamos teniendo un torneo de gran nivel y le di continuidad a todo lo que veníamos haciendo", añadió.

Con respecto a las mejoras al evento indicó: "Siempre tuvimos el objetivo de seguir mejorando y este año le pusimos foco al patio gastronómico y el área comercial porque queríamos que la gente viva una experiencia integral, le dimos más fluidez para que el público esté durante toda la semana porque eso es muy importante para los jugadores y las marcas que se adhirieron. Toda la gente de la organización dio lo máximo que tenía. Estoy super orgullosa y agradecida. No tuvimos sobresaltos. Agradezco al enorme equipo que tenemos y a la prensa que estuvo con nosotros durante toda la semana y se notó que había buena onda, buen ambiente”, puntualizó.

El complemento de la dirección deportiva del torneo y toda la ambientación que un encuentro de este nivel requiere, contó con el buen gusto y la experiencia de Evita Lobo (hermana del ex destacado doblista Luis Lobo), quien por su experiencia en la organización de deportes, espectáculos y fiestas fue convocada para darle un toque elegante al escenario, contando con la difusión y colaboración en redes de Araceli Salto, experta en producción y edición de material audiovisual que completó una experiencia 360° para el visitante que concurrió al torneo y el que lo vivió de manera virtual.

En suma, fue un Challenger con nivel ATP por los jugadores, los partidos, la emoción y una puesta en escena a la altura de lo esperado.

Fuente: 442