El rotundo cambio de look de Licha de Gran Hermano que sorprendió a Susana Giménez: "Te queda brutal"

En la nueva temporada del programa de Susana Giménez, Lisandro "Licha" Navarro sorprendió con su incorporación como uno de los “Susanos” y su reciente cambio de look.



Este domingo, el exparticipante de Gran Hermano 2023 se acercó a la diva, quien inmediatamente notó su nuevo estilo: “¿Te cortaste el pelo?”. Él, sonriendo, respondió: “Me corté el pelo. Te quería sorprender”. Susana preguntó con curiosidad: “¿Por mí te cortaste?”, a lo que Navarro inquirió si le gustaba su nueva imagen.



El nuevo look de Licha de Gran Hermano.

Los elogios de Susana Giménez a Licha de Gran Hermano tras su cambio de look radical

La conductora se mostró entusiasmada y dijo: “Pará que no te vi bien. A ver”. Luego de unos segundos, elogió su estilo: “¡Bien! Te queda brutal. Te queda mucho mejor, toda la vida. Te queda bárbaro”, afirmó antes de comenzar el juego del programa.

Al finalizar el segmento, Susana volvió a resaltar el cambio: “¡Te cortaste el pelo y te hiciste el flequillo!”. Él, divertido, le respondió: “Estás muy observadora”, mientras la tribuna coreaba su nombre: “Licha, Licha”.

Entre risas, Susana comentó: “Es coqueto”, refiriéndose también a su asistente Dani Romero. “Si no se pone celoso”, bromeó la conductora

Fuente: Diario Show