La familia de Tupac Shakur investiga si Diddy tuvo que ver con el asesinato del artista

La familia de Tupac, el rapero estadounidense que fue atacado a disparos en 1996, contrató a un famoso abogado de Nueva York, Alex Spiro, el mismo que defendió a Alec Baldwin, para que investigue un supuesto vínculo entre la muerte del cantante y Diddy (Sean Combs).

Después de algunas versiones que trascendieron en las redes, la familia decidió comprobar si existe algún tipo de relación. Según publicaron varios medios estadounidenses, Duane Keefe D Davis, detenido como presunto asesino de Tupac Shakur, contó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que Diddy le ofreció un millón de dólares para matarlo.

El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur fue a una de las peleas más esperadas del año en el MGM Grand Hotel en Las Vegas, donde Mike Tyson se enfrentaba a Bruce Seldon. Tras el comabte, Shakur y su séquito, incluidos miembros de Death Row Records y su productor Suge Knight, fueron al Club 662, propiedad de Knight, para una celebración. Alrededor de las 23, Shakur salió del hotel en un convoy de unos 10 autos.



Tupac Shakur cambió para siempre la historia del hip hop. (Foto: Tapa del disco All Eyez On Me).

El rapero viajaba en el asiento del pasajero delantero de un BMW negro conducido por Suge Knight. Mientras se dirigían al club, el vehículo se detuvo en un semáforo en la intersección de Flamingo Road y Koval Lane. Fue en ese momento cuando un Cadillac frenó al lado del BMW. De repente, uno de los ocupantes del Cadillac bajó la ventanilla y empezó a disparar a corta distancia, directamente contra Tupac Shakur.

El músico resultó gravemente herido con cuatro impactos de bala: dos en el pecho, uno en el brazo derecho y otro en el muslo derecho. Las balas perforaron un pulmón y dañaron varios órganos vitales, lo que lo dejó en una condición crítica. En medio del caos, Knight logró conducir hasta el cruce de Harmon Avenue, donde fueron interceptados por la policía y luego escoltados al Centro Médico Universitario del Sur de Nevada.



Tupac fue sometido a varias cirugías en un intento desesperado por salvar su vida. Los médicos trabajaron incansablemente para reparar los daños internos y detener las hemorragias, pero las heridas eran demasiado graves. Permaneció en la unidad de cuidados intensivos durante seis días, en coma inducido, luchando por su vida. Tupac Shakur fue declarado muerto el 13 de septiembre a las 16.03. Los responsables nunca fueron identificados.

Sean “Diddy” Combs siempre se defendió diciendo que no estaba relacionado con el asesinato del rapero. “La historia es más allá de ridícula y completamente falsa”, dijo en 2009 cuando el periódico Los Angeles Times le relacionó con el caso. El caso judicial del magnate musical parece no tener fin. Hace unos días, el abogado estadounidense Tony Buzbee adelantó que más de 100 personas demandarán al rapero por agresión sexual, violación y explotación sexual.

“Este es un asunto importante que tenemos la intención de perseguir agresivamente”, indicó durante una rueda de prensa. No escatimaremos esfuerzos para encontrar a todas las partes potencialmente responsables, incluido cualquier individuo o entidad que haya participado o se haya beneficiado de este comportamiento atroz”.

Fuente: TN