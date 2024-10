El Mono de Kapanga habló de salud después de reprogramar sus shows: “Dependo de lo que digan los médicos”

La semana pasada, con un comunicado en sus redes sociales, Kapanga anunció la reprogramación de sus shows por un problema de salud que había sufrido su cantante. “Queremos contarles que este lunes, luego de unos chequeos médicos de rutina, a nuestro querido Mono le han recomendado parar un poco la pelota y descansar”, destacó el mensaje para sus fans. “Él está bien, solo es una entrada a boxes para enchular la máquina”, agregaron con humor sus compañeros y equipo.



En las últimas horas, Martín “El Mono” Fabio contó que sufrió un infarto tras la presentación del sábado 28 de septiembre.

Qué problema de salud tuvo el Mono de Kapanga

“Hola, gente. Bueno. Aquí estoy, les cuento un poco. El sábado pasado en el festival Vivimos Música, me sentí un poquito mal, tuve un dolor en el pecho y bueno, fui después a hacerme un chequeo, ahí en la ambulancia. No me dio muy bien, me derivaron a la Clínica Modelo de Quilmes y después de hacerme otros controles y otros chequeos detectaron que tenía un infarto en el corazón”, describió el artista al comienzo del mensaje.

“Entonces me indicaron que me tenía que hacer un par de cositas, destapar algunas cañerías, algún cambio de filtro, aceite líquido de freno. Así que por un tiempito voy a estar alejado de lo más me gusta hacer, lo que más feliz me hace que es cantar con mis amigos y hermanos de Kapanga”, completó sobre su estado de salud con un poco de humor.



“Pero bueno, primero hoy está mi salud, así que ustedes sabrán entender, pronto más novedades, pero quédense tranquilos que de esta salgo de taquito. Los quiero. Gracias por los mensajes de amor y de cariño que me expresaron, que estuve ahí leyendo, algo me contaron”, contó el Mono para llevarle tranquilidad a sus fans.

Para cerrar el mensaje, el cantante de Kapanga dijo: “Quédense tranquilos, espero que haya amor y tuerca para rato, para seguir divirtiéndonos juntos. Y agradecerle infinitamente a la gente de la Clínica que me trataron con un amor y un cariño impresionante, a mi familia que está siempre al pie del cañón. A mamá Carla, a mis hermanos de Kapanga, a Eze del SAME. “Esto es una tormenta, pasa pronto. Y hoy dependo de lo que digan los médicos, no es una decisión mía cuándo volver a cantar. Si es por mí, vuelvo mañana. Pero bueno, me dijeron que me baje un poco de la moto. ..Acá este corazoncito medio mal trecho les dice que los quiero mucho. Muchas gracias”, terminó agradeciendo la preocupación de sus seguidores.

Fuente: Paparazzi