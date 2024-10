Juan López Boyadjian, el hijo artista de JJ López: "Mi viejo me dice que si hubiera sido futbolista, hoy estaría lleno de plata"

En un momento de mucha actividad artística, Juan López Boyadjian (26) se acaba de incorporar a Sex, el transgresor espectáculo que José María Muscari montó hace cinco años en el Gorriti Art Center y que la rompe semana a semana con localidades agotadas. Además de ser el cantante masculino del show que encabezan Diego Ramos con Julieta Ortega, Juan también está en la tele junto a Alicia Barbasola en el Cantando 2024, por América.



Juan López Boyadjian con Alicia Barbasola en el Cantando 2024

Hijo del ex futbolista JJ López, gloria y emblema del club River Plate, el actor reconoce que le apasiona el fútbol y que tiene cualidades pero que en la balanza siempre le pesó más ser artista, cantar, bailar y actuar. En una charla a solas con el periodosta Nico Peralta, Juan López Boyadjian se confesó y habló de todo.



-¿Cómo se dio tu llegada a Sex?

-Fue bastante espontánea. Venía medio en otra y de repente me llegó un mensaje de la producción para audicionar. Era una audición cerrada y ese día yo estaba medio raro, no sabía si ir o no. Estaba con muchas otras cosas pero me mandé, quería que me vean y me conozcan y fui. Al final, quedé con Eze Sagasti, que es mi compañero que hace los sábados y domingos. Fue medio de la nada, literalmente. Me lo dijeron en el momento, fue un flash y me puse muy feliz.



-¿Cómo te recibieron y qué haces en el show?

-El recibimiento fue hermoso. Es un grupo humano y artístico espectacular. Fueron todos muy amorosos y estoy re contento con formar parte. Cualquier cosa que necesitaba, todos me ofrecían su ayuda. En el show soy uno de los cantantes masculinos de Sex y al mismo tiempo juego de actor. Todos estamos en distintas facetas, cantamos, actuamos y bailamos. Somos todos performers y en mi caso lo fuerte es el canto.

-¿Cuándo comenzó tu carrera de cantante?

-Soy actor antes que cantante pero sí, siempre canté al mismo tiempo. Arranqué en 2018, con mis primeros proyectos en el off en Buenos Aires. Fue todo un proceso, de ir subiendo escalones y con obras un poco más reconocidas. Los trabajos más importantes fueron Shrek, en 2022 en el Maipo, el verano pasado hice Kinky boots en Mar del Plata, donde pude reemplazar a Germán Tripel y fue alucinante. Este año estuve en Lexi, un infantil sobre la dislexia con el que ganamos cinco premios Hugo. Y ahora Sex, que me parece espectacular e increíble y el Cantando, junto a Alicia Barbasola.



-¿Cómo de lleva tu papá, JJ López, que es del mundo del fútbol con tener un hijo artista?

-Nunca tuvo problemas con eso y siempre me dijo: "Lo que hagas, tenés que hacerlo con pasión". Creo que fue una de las frases que más me quedan de él. Me vive diciendo frases y por suerte siempre me aconsejó mucho. Es la persona a la que más escucho en esta vida. Siempre me acompañó y me habló de frente. Hoy la lleva re bien y me dice que está orgulloso de mí por todo lo que logré en tan poco tiempo. Hoy con el Cantando hay críticas que no están buenas y sufre un poco eso porque no entiende del todo cómo es el juego de la tele. Yo también lo voy aprendiendo día a día porque de a poco voy teniendo más exposición.

-¿Te fue a ver a Sex tu viejo?-No, todavía no pero ya vendrá. Lo reté un par de veces porque quiero que venga. El tema es que estuvo de viaje con unos amigos. Va a venir dentro de poco. Sé que me quedo hasta el fin de la temporada y eso me tranquiliza porque hay tiempo para que pueda venir.



-¿Vos sos futbolero?

-Sí, recontra. Soy hinca fanático de River y al día de hoy mi papá me sigue diciendo que yo podría haber llegado a jugar en Primera o afuera y que podríamos haber ganado mucha plata. Pero yo le respondo que eso me lo tendría que haber dicho a mis 13 años, no ahora. El fútbol es una parte enorme de mi vida. Nos juntamos, vemos partidos y ese es mi otra gran pasión. Más teniéndolo a mi viejo, que la vivió toda y al mamarlo de chico, es imposible no tener esa pasión por el fútbol y el deporte en general.

Fuente: Pronto