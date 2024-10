Auditoria y robo de neumáticos: Existe un marcado descreimiento de la gente sobre la veracidad del relevamiento

Salimos a la calle a preguntarle a la gente sobre la auditoria que Leonardo Viotti encargó y que dio como resultado que durante los gobiernos de Luis Castellano existió un faltante de más de de mil cubiertas, lo que al valor de plaza en la actualidad nos da una cifra millonaria.

Nos llamó muchísimo la atención que casi en su totalidad, los entrevistados nos manifestaron "no creer" en los resultados de dicha auditoria. Cuando salimos a la calle y hablamos con la gente, hacemos muchos reportajes, que por una cuestión de diagramación, los mismos no son puestos en su totalidad, se hace una selección de aquellos que entendemos responden a la pregunta que hacemos en forma concreta y tratamos de no incluir los que en oportunidades, o bien la pregunta no se entiende, o bien son aprovechados para manifestar cuestiones puntuales de índole personal que no responden al espíritu de imparcialidad absoluta que intentamos darle.

Es por ello que grande fue nuestra sorpresa cuando en el día de ayer, las respuestas de la gente casi en su mayoría fueron negativas hacia la veracidad de la auditoria. También observamos un marcado disconformismo de la gente con la gestión que está llevando a cabo Leonardo Viotti, es como si la "luna de miel" se terminó y de golpe la gente comenzó a percibir la inexperiencia marcada en la gestión de gobierno pese a que ya lleva 10 meses en la misma, un tiempo suficiente para la adaptación necesaria.

En nuestra recorrida percibimos que uno de los reproches más marcados que se la hace al titular del Ejecutivo local, es que no se fue primero a la justicia y luego darlo a conocer mediáticamente, por otra parte, el descreimiento es aún mayor cuando se observa que la presentación judicial efectuada es demasiada vaga y simple, casi como que la misma fue redactada por un estudiante de los primeros años de la carrera de abogacía, algo que a nosotros también nos llamó la atención y mucho.