Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026: cuánto pagan las casas de apuestas por el partido entre Argentina y Venezuela

La Selección Argentina en pocos días va a estar jugando un nuevo partido. Será ante su similar de Venezuela en el marco de una nueva jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.

Argentina vs. Venezuela: cuánto pagan las casas de apuestas

En este contexto, los futboleros en los últimos tiempos han encontrado en las casas de apuestas una propuesta muy interesante, ya que invierten su dinero y dependiendo a lo que ocurra obtienen remuneraciones sobre el resultado.

Teniendo en cuenta esta situación, el reconocido sitio Bet365 dio a conocer los valores que tendrá el cotejo entre la Albiceleste y su par de la Vinotinto.

La victoria del conjunto bolivariano tendrá un pago cercano a 5.75 por cada peso apostado. El empate, entre tanto, se abonará 4.10 y el triunfo del equipo nacional será de 1.53.

¿Qué dijo Scaloni sobre el viaje a Venezuela?

"No se puede despejar, va a ser difícil al otro día llegar porque no se puede ir directo a Maturín. Tenemos que hacer escala porque no permiten aterrizar desde suelo americano directamente a Venezuela. Son cosas que no dependen de nosotros, hemos tenido mala suerte con esto. Lo más importante es la salud de la gente y de todos nosotros que estamos acá también", sostuvo sobre el recorrido que deberá encarar la delegación para el próximo destino.

¿Cuál es la probable alineación que tendrá Argentina para el cruce ante Venezuela por las Eliminatorias?

A días del partido, los bicampeones de América jugarán con: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Fuente: 442