Estilo elegante y sobrio: el look de Tini Stoessel con un abrigo largo en tono beige claro como protagonista

Tini Stoessel marcó historia, en estos últimos días, ya que se convirtió en la primera artista argentina en ser parte de un tema de la icónica banda, Coldplay. La cantante compartió junto a Chris Martin y toda la banda varios eventos, como el programa estadounidense "Saturday Night Live", donde juntos interpretaron "We Pray".

Tini se mostró muy emocionada de compartir estos momentos junto a Coldplay. "No puedo parar de llorar de la emoción. No tengo palabras", escribió la cantante en su cuenta de X. La artista argentina quedó en la historia, el pasado sábado 5 de octubre, al presentarse en el programa estadounidense SNL.

Tini Stoessel se convirtió en una de las primeras artistas argentinas en presentarse en el reconocido y célebre programa estadounidense. La cantante dio un increíble espectáculo y se mostró muy emocionada por este hecho histórico.

El look de Tini Stoessel con un abrigo largo en tono beige como protagonista

La cantante argentina compartió un posteo con todos sus looks de estos días en Nueva York. "Todos estos fueron días demasiado increíbles. Gracias por tanto amor, siempre en mi corazón la experiencia que tuve la oportunidad de vivir. Lxs amoo", escribió Tini en su posteo.

La artista argentina publicó tres looks de los cuales uno llamó la atención ya que tenía una sola prenda como protagonista. Tini lució un outfit muy elegante y moderno, la artista vistió un trench coat estilo oversize de color beige claro el cual tiene un diseño estructurado con detalles de solapas grandes y hombros amplios. Estos detalles le dan a la prenda y al look un aire de sofisticación y dramatismo. Además, Tini le dio un toque dark completando el outfit con medias negras.

Más en detalle, podemos decir que el abrigo tenía botones en color dorado que destacan en el look que es monocromático. Tini decidió marcar su cintura con un cinturón, esto genera un contraste entre la amplitud de la parte superior y la definición de la cintura.

Como accesorios y complementos del look, Tini decidió llevar una cartera de mano de la marca "Balmain" en un tono beige un poco más oscuro que el abrigo, la misma tiene detalles en dorado como la prenda protagonista del outfit.

Respecto al estilismo, la artista argentina llevó un make up sutil y natural en tonos marrón que combina a la perfección con su look monocromático. El peinado de la cantante era con el pelo suelto y ondas naturales. Tini Stoessel deslumbró en el escenario y también con sus looks, los cuales siguen marcando tendencia y ella sigue siendo fiel a su estilo y gustos.

Fuente: caras.perfil.com