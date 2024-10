Bottero: “Como funcionarios públicos, nuestra responsabilidad es hacer públicas las cuestiones que pasan"

El Departamento Ejecutivo presentó este miércoles ante el Concejo Municipal el informe de auditoría que dejó al descubierto el faltante de 1.143 neumáticos en el período 2013-2024. El secretario de Gobierno y Modernización de Municipio, Germán Bottero, la subsecretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Silvina Imperiale, el secretario privado de Intendencia y Comunicación, , Iván Viotti, la directora del Área, Zulma Gani y el auditor Marcos Delbino dieron detalles del documento que había sido difundido el miércoles pasado en el Salón Verde y que luego motivó una denuncia penal para que la Fiscalía investigue supuestas responsabilidades de personal o ex funcionarios.



Seguido a una breve introducción del presidente del Concejo, Lisandro Mársico, el secretario de Gobierno y Participación -que justamente cumplió años este miércoles- le dio lugar a la subsecretaria de Auditoría Silvina Imperiale. “Tengo que aclarar que esta es una oficina estrictamente técnica y que se ha trabajado con profesionalismo. Comenzamos a mirar y había cosas que no nos resultaron del todo claras. Los chicos me informan que a partir del 2013 se buscan métodos para una mayor vigilancia a esta clase de cuestiones sobre neumáticos que son tan costosas. Llegamos al 1016 con todo el Parque Automotor debidamente inventariado”, dijo Imperiale.



Luego, habló Zulma Gani, directora del Área explicando la parte técnica y los años de trabajo realizado en el stock de cubiertas. Entre sus afirmaciones, aclaró que hay dos tipos de almacenes: los físicos donde se encuentra el stock, y los ficticios o de tránsito que son realizados en el sistema para poder ubicar a la cubierta una vez que es inventariada. “Ya en el 2021, determinamos un faltante de 998 cubiertas. Dado este resultado, lo que se determinó era poder realizar un plan de mejora en el Corralón Municipal para paliar la situación y determinar de dónde venían estos errores en el sistema. Dentro de este plan teníamos la apertura de varios expedientes con pedidos de informes, la contratación de una guardia privada, se remplazaron las cámaras por otras mejores, se solicitó incorporar gente a las áreas críticas del Corralón y se realizaron 10 talleres presenciales con todos los involucrados en el sistema de cubiertas. También se propuso el uso del almacén nro. 6 que es el depósito pendiente de ubicación, cuyo objetivo principal era pasar las cubiertas que no encontraban físicamente, a este almacén ficticio, para luego, poder ubicarlas. En agosto de este año, se emitió el listado de almacén nro. 6 y dio un resultado de 1.145 unidades faltantes. Hoy podemos afirmar que este almacén nro. 6 que es ficticio, tiene aproximadamente 1100 cubiertas pendientes de ubicación, o sea, se desconoce su estado”, informó Gani.







En cuanto a la denuncia penal virtual, el concejal Juan Senn le pidió al Secretario Privado de Intendencia que la lea, a lo que Viotti accedió. Ante la pregunta sobre la continuidad del plan de mejoras, Imperiale le contestó al edil: “Se trabajó y se sigue trabajando porque la idea es que esto no siga pasando”. Y el edil le re preguntó: “¿Ese plan de mejoras incluía varias cosas, se continuó con todo?”. “La seguridad privada ya no está”, le contestó la subsecretaria.



Viotti dijo que “algunos errores de carga en el sistema podrían llegar a haber, pero son 1143 neumáticos”. Y agregó: “Se encontraron algunos expedientes donde solo faltaba la firma del anterior secretario. Además, hay imágenes de empleados llevándose cubiertas”. “Me baso en cuestiones técnicas a las que hizo referencia Zulma. Ustedes en el año 2024 también detectan la faltante de 71 cubiertas durante su gestión”, dijo Caruso. A lo que Imperiale le respondió: “En realidad no se encuentran 71 cubiertas que por supuesto forman parte del trabajo de esta auditoría que tiene fecha de corte. Los faltantes más importantes se detectan en los años 2022 y 2023”.

“Claramente, como desarrollaron ustedes, es complejo el sistema y control de seguimiento. Por eso nos interesa saber como se continuó o cual es el plan”, le respondió Caruso. “Para mí, y ya lo charlamos en los talleres, el problema viene porque los vales no se hacen a tiempo, entonces no podemos hacer el recorrido tan actualizado. O sea, los vales no se están haciendo, o si se hacen, no es en tiempo y forma”, le contestó la directora del Área al concejal Martín Racca ante algunas dudas técnicas.



La concejal Carla Boidi irrumpió con su pregunta: “Cuando mencionan posibles responsables, a qué se hace alusión, ¿a funcionarios? A lo que Bottero respondió: “Estamos hablando de la gestión anterior. El 90% de este trabajo de auditoría es de la gestión anterior y esto generó tres expedientes, dos que no se han resuelto no por falta de voluntad de la gente de Auditoría sino porque llegó hasta un lugar y no avanzó más. Esto también generó el cambio de alguna persona, y creo que tiene más que ver con el denunciante que con los denunciados”.

“Nosotros entendemos que el trabajo que hizo el personal técnico de planta está bien hecho, de hecho se detecta en la gestión nuestra anterior. Se detecta una situación, arranca un proceso de mejoras, se firma el convenio con la UTN, se incorpora la seguridad privada cosa que con ustedes no continúan, y se capacita el personal. Entendemos también y lo voy a decir con total sinceridad: a este relevamiento lo hubiera podido decir Castellano antes de irse, brindar estos números que de hecho están en la Secretaría, pero no lo hizo porque el trabajo continuó. Vemos una intencionalidad política de intentar decir que la gestión anterior se robó 1150 cubiertas. Queda claro que no es así. También nos deja la tranquilidad a nosotros como bloque, que en la denuncia que ustedes realizaron también se denuncian a sí mismos, porque su propia gestión tiene un faltante de cubiertas. A esto lo digo para que se entienda que es algo que está por encima de lo partidario y que se está buscando detectar cual fue el proceso y la falla administrativa que arrojaba un error en la carga de las cubiertas. Primero se compraban, se cargaban en el stock, pero después no se daban de baja”, dijo Senn.



Y Bottero le contestó: “Puede haber errores administrativos, sí. Nosotros llegamos a la gestión y esta cuestión no es nueva. La gestión anterior claramente no quiso que esto se sepa y archivó tres expedientes y que hacen referencia a personas conocidas por todos, y a resoluciones que no terminaron de hacerse por decisión política. Pero más allá de eso, y podemos discutirlo políticamente, lo que a mí me cuesta entender es que, en el 2020, con pandemia, se compraron 731 cubiertas. En el año 2024, en la gestión Viotti, compramos en siete meses 164 cubiertas. Esto para mí es un indicador muy claro. Estamos funcionando con el 40% de las cubiertas con las que funcionaba el sistema hasta la entrada de esta gestión. Y estos son datos, no es político. Cada uno interpretará como quiere”.



Caruso caratuló de subjetiva la opinión del secretario de Gobierno con respecto a la compra de neumáticos en tiempos de pandemia, y recalcó que, de los tres expedientes, uno sí tuvo una resolución. Para cerrar, Senn expresó que todo lo que se hizo en la gestión anterior hay que mejorarlo y sostenerlo en el tiempo. “Ojalá sigan con este nivel de transparencia aplicado a todo, incluso a las minutas que hemos presentado y aún no han respondido. Es importante esta instancia para evitar toda suspicacia en la sociedad ya que pareciera que la gestión anterior se robó 1100 cubiertas. Celebramos que hayan venido y que hayan contado como fue el proceso administrativo y porqué se arroja ese resultado. En buena hora que la justicia investigue tanto a la gestión anterior como a la actual para resolver las 71 cubiertas que les faltaron a ustedes y las que faltaron en los 10 años anteriores”.



Iván Viotti dijo para resumir: “La realidad es que faltan 1143. Más allá de que pueda haber un error de carga, las cubiertas no están. La información que se obtiene de esta Área se puede guardar en un cajón, se puede hacer pública, o con ella se puede avanzar. La decisión política de esta gestión es avanzar cuando se detectan faltantes”.

Por su parte, Caruso puso en valor el trabajo de la gestión anterior y felicitó al equipo que ya venía trabajando. “Quiere decir que venían haciendo las cosas muy bien. Como dijo Leo Viotti: lo que está bien, se va a sostener”.

Con la prensa

Una vez culminada la reunión, algunos funcionarios respondieron preguntas a los periodistas presentes. A continuación, algunas de sus frases.



Imperiale: “Que mejor lugar que el Concejo para venir a exponer la magnitud del trabajo que se hizo. Auditoría es una oficina técnica y el trabajo que han hecho los chicos ha sido para resaltar”.

Bottero: “Como funcionarios públicos, nuestra responsabilidad es hacer públicas las cuestiones que pasan. Tenemos una responsabilidad ante los ciudadanos y por eso esta conferencia y la que hicimos la semana pasada. Por supuesto también ante la justicia cuando hay un faltante de insumos que tienen que ver con el dinero público de todos los rafaelinos que no están donde deberían estar. Después la investigación dirá si son cuestiones del sistema o efectivas de faltantes. Hubo actuaciones administrativas internas en la gestión anterior. Se generaron tres expedientes. Esto se sabía; se hicieron denuncias que quizás no terminaron de llegar o no tuvieron el suficiente impulso político para terminar de consustanciarse, pero están todos los antecedentes. Fíjense que estaba la gente de planta, o sea que esto no es político, es técnico. Cuando Auditoría nos muestre y nos indique que hay dificultades, sea de la gestión anterior o propia, vamos a actuar de la misma manera”.

Senn: “La presentación fue bien recibida. Fue una decisión del ex intendente Luis Castellano allá por el 2013 la de comenzar con este análisis. Sino hubiera sido por esa decisión, hoy no tendríamos este resultado. La denuncia alcanza también a la actual gestión, donde también han reconocido que faltan 71 cubiertas. La justicia tiene que investigar. Se resaltó también que ese plan de mejora iniciado en el 2013 no ha continuado con esta gestión, con la vigilancia privada y el convenio con la UTN que era muy importante, pero ya se cuenta con una partida para el año entrante. Quedó claro que fue una exposición técnica que no alcanza cuestiones políticas. Descansamos en la buena fe de lo que han dicho hoy los funcionarios”.

