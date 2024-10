Una diputada del PRO pidió arancelar la educación a extranjeros y disparó contra el kirchnerismo: «Es un circo»

La diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, Patricia Vásquez, expresó su posición respecto al veto del financiamiento universitario por parte del gobierno de Javier Milei. En diálogo con CNN Radio, la legisladora destacó que el reciente debate en el Congreso no giró en torno a la educación pública, sino que estuvo marcado por la confrontación política. «Lo que votamos el miércoles no fue un tema relacionado con la educación pública, es el circo kirchnerista y a la oposición no le importa«, declaró en el programa Al Fin y Al Cabo por CNN Radio.

Vásquez también se refirió a la crítica situación en diversas áreas del gobierno y la sociedad, subrayando que muchas de ellas enfrentan problemas urgentes y estructurales. «La educación pública está en un estado deplorable, y la educación básica es realmente preocupante», afirmó la diputada.

En este sentido, la legisladora del PRO cuestionó la falta de políticas públicas que promuevan una mayor inclusión de jóvenes de bajos recursos en la educación superior. «Ojalá hubieran estado dispuestos a implementar una política para que más del 10% de los chicos de menores recursos puedan acceder a la universidad«, lamentó.

Además, Vásquez se pronunció sobre la situación de los estudiantes extranjeros en el sistema universitario argentino, proponiendo la implementación de aranceles para aquellos que no sean residentes. «Propuse que los estudiantes extranjeros que no son residentes paguen por su educación, y que aquellos que sí lo sean, luego de dos años de ejercer su profesión en el país, retribuyan a la sociedad argentina por la educación recibida», explicó.

Finalmente, la diputada concluyó su intervención con una dura crítica hacia quienes, según ella, utilizan la universidad como plataforma política sin avanzar en sus estudios. «No podemos seguir sosteniendo a quienes se perpetúan en la universidad sin progresar y solo se dedican a hacer política«, enfatizó.

Las declaraciones de Vásquez llegan en medio de un intenso debate sobre el futuro del financiamiento universitario y la necesidad de reformas en el sistema educativo argentino.

Con información de www.elintransigente.com