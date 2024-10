El fuerte comunicado de Kim Kardashian para que liberen a los hermanos Menéndez: qué dijo

Kim Kardashian, quién al igual que su padre Robert Kardashian, estudió abogacía expresó su postura en el caso de los hermanos Menéndez, que se encuentran cumpliendo una condena a perpetua por el asesinato de sus padres. La socialité publicó un ensayo personal en NBC News donde pide expresamente la liberación de los hermanos.

El fuerte comunicado de Kim Kardashian para que liberen a los hermanos Menéndez

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez fueron sentenciados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional en el año 1996. En la actualidad, casi 30 años después con la publicación de la serie ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’, dirigida por Ryan Murphy para Netflix sus nombres volvieron a cubrir los medios casi en su totalidad.

El pasado jueves 3 de octubre la fiscalía de Los Ángeles anunció que revisaran nuevas evidencias del caso que hasta ahora parecía inalterable. En el mismo día del anunció, Kim Kardashian defendió la liberación de los hermanos a través de un comunicado publicado en NBC News. “Fueron condenados antes de que su juicio siquiera comenzará”, explicó.

“El caso de Erik y Lyle se convirtió en entretenimiento para la nación. Y su sufrimiento y sus historias de abuso fueron ridiculizadas en sketches de Saturday Night Live”, explicó la empresaria y estrella de 'Keeping Up with the Kardashian'. La segunda de las hijas de Kris Jenner aprobó en 2021 el examen de práctica para abogados en formación en California, criticó también la mediatización que tuvo tanto el crimen como el juicio de los hermanos Menéndez.

“Los medios de comunicación convirtieron a los hermanos en monstruos y en objetos sensacionalistas. Dos niños ricos y arrogantes de Beverly Hills que mataron a sus padres por codicia. No había lugar para la empatía y, mucho menos, para la compasión”, señaló Kim Kardashian.

Erik y Lyle Menéndez evitaron la pena de muerte pero si fueron sentenciados a cadena perpetua. Kim Kardashian considera que la denuncia de los hermanos donde expresan el abuso sexual no fue considerada con seriedad. “La conciencia pública del trauma del abuso sexual masculino era mínima”, defiende en su comunicado. Además señala que la sentencia del juicio sería “dramáticamente diferente” si hoy fueran juzgados, ya que si se tendrían en cuenta estos factores.

En la defensa, Kim Kardashian admitió que en varias ocasiones visitó a los hermanos Menéndez en prisión, donde pudo hablar con uno de los alcaides y este le aseguró que se sentiría cómodo teniéndolos como vecinos. La estrella de “Keeping Up with the Kardashian” destacó: “Se lo debemos a esos pequeños niños que perdieron su infancia, que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados, ayudados o salvados”.

"Los asesinatos no son excusables, quiero dejarlo claro”, concluye Kim Kardashian su comunicado. “Pero no debemos negar quiénes son hoy. El juicio y el castigo que recibieron estos hermanos fueron más propios de un asesino en serie que de dos individuos que soportaron años de abuso sexual por parte de las mismas personas que amaban y en las que confiaban. No creo que pasar toda su vida natural encarcelados fuera el castigo adecuado para este caso complejo”, explicó la hermana de Kendall Jenner.

Fuente: caras.perfil.com