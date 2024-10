Engañapichanga: Viotti promete dudosas inversiones en medio de una gestión paralizada y una ciudad en decadencia

Leonardo Viotti apela al viejo recurso del político made in casta, promete dudosas inversiones que por ahora no se cristalizan y trata de ganar tiempo en medio de una ciudad totalmente paralizada y sin ningún proyecto de envergadura, mientras tanto, como venimos reiterando desde hace tiempo, la ciudad se viene abajo, sus calles están sucias, sus veredas rotas y la falta de obras es notorio.

Pasaron 10 meses desde que asumió, y si bien el contexto del país es más que complicado, no se ve que el gobierno municipal tenga un rumbo adecuado para poner en movimiento una ciudad que hasta hace poco fue ordenada y prolija.

La Concejal Caruso realizó una muy seria denuncia sobre el estado de la ciudad, se sumó a las críticas que desde hace tiempo vienen realizando los vecinos de la ciudad y los pocos medios independientes que hoy existen en Rafaela.

Basta con caminar un poco la ciudad para advertir que la misma está absolutamente dejada y lo más grave es que no se observa que el intendente y su grupo de colaboradores tengan la intención y la capacidad de revertir esta situación.

Viotti se refugia en su grupo más intimo, aquellos que poco y nada le pueden decir, los que cuidan su puesto y le redactan el diario que más le gusta a un intendente que demostró hasta ahora una incapacidad manifiesta y muy poco afecto al trabajo,

Hace falta cambiar el rumbo en forma urgente, la ciudad no se merece estar en el estado deplorable que hoy se la ve, es hora de que los que están cerca del intendente lo sienten y le digan la verdad, la gente esta muy disconforme.

Lo que en su momento fue motivo de orgullo, hoy se convirtió en padecimiento. Esto no se arregla con promesas altisonantes de difícil o dudoso cumplimiento, hay que ponerse a trabajar en serio, entender que ya no se es oposición y tomar el cargo con responsabilidad, no se puede gobernar vendiendo humo, y por ahora la única fábrica que Viotti instaló en Rafaela desde su llegada, es esa, la de humo, la que trata de venderle a los rafaelinos y poco a poco se va quedando sin incautos que le crean.