Santa Fe: la tropa de Gisela Scaglia maniobra para obturar acuerdos con La Libertad Avanza

Aunque formalmente la interna haya terminado con un acuerdo, la tensión entre las tropas de Gisela Scaglia y Federico Angelini sigue viva en el PRO de Santa Fe. Tanto que en el equipo de la vicegobernadora barajan opciones para evitar que se constituya la asamblea partidaria y así dejar a sus rivales internos sin un cargo clave.

Para constituir la Asamblea, es necesario que la convocatoria surja del Consejo Directivo del partido, donde la tribu de la vicegobernadora tiene mayoría. “Constituir la asamblea no es una prioridad”, dicen cerca de Scaglia. “Entramos en noviembre, donde se va a discutir el presupuesto, en diciembre todo lo que tiene que ver con fin de año, en enero se van todos de vacaciones y en febrero ya tenemos cierre de listas, no hay tiempo”, sostienen. Abren la puerta a hacerlo “quizás” a mediados del año que viene.



Las opciones de Gisela Scaglia

La opción de dejar pasar el tiempo y no constituir la Asamblea -en rigor de verdad, así viene funcionando el PRO de Santa Fe hace varios años- es la que pica en punta. La otra es hacer la gran Mauricio Macri: convocar a una sesión, constituir el órgano partidario, pero no respetar el acuerdo y nombrar al frente a una figura propia. Sería un declaración de guerra total entre los bandos, un paso que la tropa de la galvense no está dispuesta a dar no solo porque ya ganó la disputa interna, sino también porque consideran que pondría en riesgo la gobernabilidad de Unidos.



Sin embargo, aquella máxima de prepararse para la guerra para así lograr la paz se hizo carne en el macrismo: cerca de la vice manifiestan sus dudas acerca de la posibilidad de que sus rivales internos puedan reunir a los 27 asambleístas necesarios -son 52 en total- para imponerse. “Son dirigentes que fueron puestos a cambio de promesas que no les cumplieron”, señalan. Un rumor, nunca desmentido, indica que el scaglismo armó una patrulla para ir a buscarlos pueblo por pueblo y convencerlos de convertirse.

Las razones de Gisela Scaglia

Hay una razón que subyace en la decisión de enfriar la constitución de la asamblea: mientras no esté en funciones, quien se hace cargo es el Consejo Directivo. Es decir, las decisiones partidarias más importantes, en vez de tomarlas en un órgano con mayoría -en teoría- angelinista, se terminan tomando en otro órgano, con mayoría scaglista. “Es ejercer el poder, lo mismo que hicieron ellos cuando estuvieron en nuestro lugar”, se defienden cerca de la vice.

Por eso no es casualidad que en la conducción partidaria abran la puerta a que se haga el año que viene, después del cierre de listas: la asamblea es la que define la política de alianzas del partido. Si no está constituida, la define el Consejo Directivo. Así, la tropa de Angelini se ve en la obligación de sentarse a negociar listas o lugares en el gabinete sin poder poner sobre la mesa la carta de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza. “Tenemos un compromiso con Unidos, no vamos a dejar que se use el partido para una extorsión”, sintetizan en el PRO.

El acuerdo del PRO Santa Fe

El acuerdo que se selló tras las negociaciones por la renovación de autoridades partidarias -esas que casi desembocan en una interna fratricida- le permitió a la vicegobernadora acceder a la presidencia del PRO, un lugar que era del angelinismo, a cambio de entregar el control de la Asamblea. Además, se repartieron las vicepresidencias: una quedó en manos de Miguel Weiss Ackerley, intendente de Santo Tomé y hombre de Angelini, mientras que la otra fue para la concejala rosarina Anita Martínez, quien responde a la presidenta del Senado.

Ese acuerdo tuvo otras aristas. Por ejemplo, la vice se comprometió a respetar el acuerdo que Angelini había alcanzado con el propio Maximiliano Pullaro meses antes, para colocar a un soldado suyo -el candidato es el halcón Roberto “Tato” Ryan- al frente de la Defensoría del Pueblo. También incluyó el nombramiento de Luciano D´Alessandro, otro angelinista, para que forme parte del directorio del canal oficial de la provincia. Casualidad o no, la designación de D´Alessandro, aprobada por el Senado a principio de año, estuvo pisada hasta tanto se resolvió la interna.

