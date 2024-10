Ricardo Quintela advirtió a Javier Milei: «Está sujeto a juicio político por incumplir la ley»

En una entrevista con La Mañana de CNN conducida por Nacho Girón, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, abordó diversos temas de la agenda política actual. Entre ellos, destacó sus críticas al gobierno de Javier Milei, su posible candidatura para la presidencia del Partido Justicialista (PJ) y su visión sobre el futuro del peronismo.

En sus declaraciones más contundentes, Quintela señaló que «Milei desfinanció a todas las provincias y no cumplió con la ley. Está sujeto a un juicio político«. El mandatario provincial expresó su preocupación por las políticas fiscales de la actual administración y rechazó enfáticamente el concepto de déficit cero: “Eso no existe en ningún lugar del mundo. Lo que hay es un sistema de equilibrio fiscal. Cuando tomás crédito, hasta que no lo pagás, seguís en deuda”.

El apoyo social a Milei y las críticas al sistema político

El gobernador también reconoció el respaldo popular que Milei ha recibido, aunque cuestionó el sistema político argentino por no haber brindado respuestas a la sociedad, afectando incluso a los sectores más jóvenes. «Hay un sistema político que ha castigado a la sociedad, incluidas las nuevas generaciones», afirmó Quintela, añadiendo que, desde su perspectiva, el presidente «no propuso nada y no sabe nada» en términos de gestión.

Las intenciones de Quintela dentro del Partido Justicialista

Sobre su futuro dentro del PJ, Quintela reafirmó su compromiso con la doctrina peronista, pero descartó, por el momento, una posible candidatura presidencial. «No quiero ser candidato a presidente. Quiero colaborar con el conjunto del peronismo«, dijo. No obstante, ratificó su intención de competir por la presidencia del partido: “Estoy para la competencia: lo importante es poder expresarse”.

El gobernador también hizo un llamado a descentralizar el armado de las listas del PJ, sugiriendo que “hace tiempo que las listas se conforman en la Capital, y es necesario dar mayor protagonismo al Interior”.

Cristina Kirchner y el futuro del peronismo

Quintela compartió su postura sobre la posible candidatura de Cristina Kirchner a la presidencia del PJ. «Tiene las condiciones, pero está un poco por encima de la pelea interna«, sostuvo. Además, adelantó que «tanto Cristina como yo vamos a hacer una campaña positiva«, y aseguró que, pese al clima electoral, aún hay espacio para el diálogo dentro del movimiento peronista.

Finalmente, reveló que se reunirá con la vicepresidenta este viernes, aunque aclaró que no tiene información sobre una posible reunión entre Cristina Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Con estas declaraciones, Ricardo Quintela deja claro que, aunque no busca la presidencia de la Nación, está decidido a jugar un rol importante en la interna del Partido Justicialista y a defender la voz del Interior en un momento crucial para el peronismo.

Con información de www.elintransigente.com