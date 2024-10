Un encuentro inesperado y drones de apoyo: cómo fue el operativo en el que murió Yahya Sinwar

Era una patrulla rutinaria de una unidad de soldados israelíes en el sur de la Franja de Gaza. Entonces estalló un tiroteo y los israelíes, apoyados por aviones no tripulados, destruyeron parte de un edificio en el que se habían refugiado varios militantes, según informaron las autoridades israelíes.

Cuando el polvo se disipó y empezaron a registrar el edificio, los soldados encontraron un cadáver que guardaba un parecido asombroso con alguien que no esperaban encontrar, un hombre al que su país llevaba buscando desde el 7 de octubre de 2023: Yahya Sinwar, el líder de Hamas.



Durante más de un año, mientras decenas de miles de gazatíes eran asesinados, el Sr. Sinwar había eludido toda la fuerza de los estamentos militares y de seguridad israelíes, que habían dedicado todos los medios a su alcance a encontrarlo y matarlo. Muchos creían que se ocultaba bajo tierra en Gaza y que se había rodeado de rehenes tomados de Israel.

Al final, según las autoridades israelíes, fue abatido en la superficie el miércoles, junto con otros dos militantes, sin rastro de rehenes en las inmediaciones. Las autoridades israelíes afirmaron haber confirmado su muerte el jueves, utilizando registros dentales y huellas dactilares. También se analizó su ADN para confirmarlo, según un funcionario israelí y la Casa Blanca.



La muerte de Sinwar fue el golpe más duro asestado a la dirección de Hamas tras más de un año de escalada de violencia en Oriente Próximo, y sumió inmediatamente la guerra de Gaza en una fase nueva e incierta. Se produjo menos de tres semanas después de que las fuerzas israelíes mataran al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo al sur de Beirut, la capital libanesa.

Aunque algunos esperaban que la muerte de Sinwar supusiera el fin de la invasión israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu indicó que la ofensiva no se detendría sólo porque hubiera muerto el ingeniero del mortífero ataque sorpresa del año pasado contra el sur de Israel.

“Hoy, el mal ha recibido un duro golpe: la misión que tenemos por delante sigue sin terminar”, dijo Netanyahu en un comunicado. Dijo que Israel seguía decidido a liberar a los rehenes que siguen en Gaza, calificándolo de “obligación”.

Dijo a los gazatíes que a quien “deje sus armas y devuelva a nuestros rehenes, le permitiremos salir y vivir”. Pero advirtió que cualquiera que hiciera daño a los rehenes israelíes pagaría con su vida.

Los dirigentes israelíes llevan mucho tiempo diciendo que no detendrán su ofensiva en Gaza hasta que hayan aplastado a Hamas como fuerza militar y política y hayan liberado a los rehenes secuestrados el 7 de octubre. En el ataque murieron unas 1.200 personas y 250 fueron llevadas a Gaza como rehenes. De los 101 rehenes que permanecen en Gaza, se cree que al menos un tercio ha muerto.

El asalto de Hamas reconfiguró Oriente Próximo, desencadenando un devastador contraataque israelí en Gaza que ha matado a más de 42.000 palestinos, convertido gran parte del territorio en ruinas y dejado a cientos de miles de gazatíes sumidos en el hambre y la miseria.

El ataque del 7 de octubre también provocó enfrentamientos entre Israel y otros grupos que, como Hamas, están respaldados por el gobierno iraní, y entre Israel y el propio Irán. Entre ellos se encuentran Hezbollah en Líbano y los Houthis en Yemen.

Hezbollah comenzó a lanzar andanadas de cohetes desde Líbano hacia Israel un día después del ataque del 7 de octubre, lo que provocó un año de fuego transfronterizo. El mes pasado, las fuerzas israelíes iniciaron un intenso bombardeo y una campaña terrestre en Líbano en un intento de detener los ataques y desmantelar Hezbollah. Israel ha matado a muchos de sus altos mandos, además de a Nasrallah. Miles de personas han muerto en el Líbano y cerca de un millón han sido desplazadas.

En Gaza, los soldados que se encontraron inesperadamente con Sinwar el miércoles formaban parte de una unidad que se entrenaba para ser comandantes de escuadrón. Tras el tiroteo en el que murieron Sinwar y otros dos combatientes, los israelíes encontraron la zona llena de explosivos y se acercaron a los cadáveres con cautela. Encontraron dinero y armas, según un funcionario israelí.

Las fotografías obtenidas por The New York Times, algunas de las cuales circularon posteriormente por Internet, muestran el cadáver de un hombre con rasgos faciales muy parecidos a los de Sinwar. El cadáver presentaba heridas graves, incluso en la cabeza y la pierna.

Sinwar murió después de que soldados y agentes de inteligencia israelíes pasaran meses tratando de localizarlo, encontrando pistas pero sin lograr atraparlo nunca, dijo a la prensa un portavoz militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari. El ADN de Sinwar se había encontrado en un punto de un túnel situado a unos cientos de metros de donde se hallaron los cadáveres de seis rehenes israelíes hace seis semanas, dijo el almirante Hagari. Israel recopiló información sobre el ADN de Sinwar durante sus décadas de encarcelamiento en prisiones israelíes.

La noticia de la muerte de Sinwar provocó celebraciones en Israel, donde la gente se congregó en tejados y calles para vitorear y ondear banderas israelíes, y los conductores hicieron sonar sus bocinas.

Para algunas de las familias de los rehenes, fue un momento tanto de satisfacción como de inquietud. Muchos temían que sus familiares estuvieran ahora en mayor peligro.

Einav Zangauker, cuyo hijo, Matan Zangauker, fue secuestrado en el kibutz Nir Oz, hizo una petición directa a Netanyahu en un video en las redes sociales: “No entierres a los rehenes”.

“Tienes tu imagen de victoria”, dijo. “Ahora haz un trato”.



Orna y Ronen Neutra, los padres de Omer Neutra, un rehén que creció en Long Island, en Nueva York, y más tarde se unió al ejército israelí, instaron a que “toda la atención” debe centrarse en asegurar la liberación de los cautivos.

Cuando la noticia de la muerte de Sinwar recorrió Gaza, muchos se quedaron atónitos. En una cafetería improvisada a un lado de la carretera en Khan Younis, donde Sinwar nació en 1962, la gente se detuvo para ver las noticias en la televisión.

Otra residente de la ciudad meridional, Rayan Raef Hamdan, de 20 años, dijo que esperaría a que Hamas confirmara la noticia y confiaba en que fuera falsa, como las anteriores informaciones sobre su fallecimiento.

“Desde el comienzo de la guerra, hemos oído muchos de estos rumores”, dijo, y añadió: “Esperamos que Dios prolongue su vida y le salve de la muerte”.

Otros habitantes de Gaza celebraron la muerte de Sinwar, culpándolo del hambre, el desempleo y la falta de vivienda que había causado el conflicto.

“Él nos humilló, empezó la guerra, nos dispersó y nos hizo desplazados, sin agua, comida ni dinero”, dijo un joven de 22 años llamado Mohammed, que ha sido desplazado en repetidas ocasiones y pidió que no se utilizara su apellido por temor a represalias de Hamas.

“Él es quien hizo que Israel hiciera esto”, dijo Mohammed, calificando la muerte de Sinwar como “el mejor día de mi vida”.

Rezeq el-Sabti, un padre de 44 años que se refugiaba con su familia en una tienda de campaña en el centro de Gaza, dijo que esperaba que Netanyahu declarara ahora la victoria.

“Netanyahu dirá a su pueblo que ‘matamos a Sinwar, que nos hizo la guerra’”, dijo el-Sabti, “y esto nos da esperanzas de que la guerra termine”.

Otros dijeron que poco cambiaría con la muerte de Sinwar. “Muchos le precedieron”, dijo Rehab Ibrahim Odeh, de 64 años. “Y él no es mejor que los que han fallecido antes”.

Los medios de comunicación estatales iraníes describieron la muerte de Sinwar como un “martirio” y lo elogiaron por morir mientras luchaba contra Israel en el campo de batalla de Gaza.

Las autoridades estadounidenses aprovecharon de inmediato la muerte de Sinwar para tratar de reanudar las estancadas negociaciones encaminadas a lograr una tregua en Gaza que liberara a los rehenes y permitiera la entrada de más ayuda en el enclave.

El presidente Biden dijo a los periodistas en Berlín que había felicitado a Netanyahu y que enviaría al secretario de Estado, Antony J. Blinken, a Israel en los próximos cuatro o cinco días. “Ahora es el momento de seguir adelante”, dijo Biden, pidiendo un alto el fuego en Gaza.

“Ha llegado el momento de poner fin a esta guerra y traer a estos rehenes a casa”, afirmó.

La oficina de Netanyahu dijo en un comunicado que había hablado con Biden y habían “acordado que existe la oportunidad de avanzar en un acuerdo para liberar a los rehenes y que trabajarán juntos para lograr ese objetivo”.

