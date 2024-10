Isabel Macedo dio detalles sobre el encuentro paranormal de su hija Belita y su padre fallecido: "Los chicos ven más cosas que nosotros"

Isabel Macedo se emocionó durante una entrevista con Infobae al contar que Belita, su hija mayor junto a Juan Manuel Urtubey, habría tenido un encuentro paranormal con su abuelo, quien falleció en 2014.



"Ella me preguntó con seriedad: ‘¿Por qué tu papá viene a verme?’. ‘¿Mi papá?’, pronuncié manteniendo la calma porque ella estaba queriendo expresar algo que estaba viviendo y yo no quería abrumarla ni asustarla. ‘Sí, siempre que estoy pintando me visita. Se para cerca y me mira’", contó la actriz.



"En ese momento, sólo me salió explicarle: ‘Seguramente debe estar fascinado de que vos y yo estemos juntas. Y no quiere perder la oportunidad de conocerte. De saber cuáles son los colores que más te gustan y esas cosas que te hacen feliz”, añadió.

Ahora, durante una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece), Macedo reflexionó sobre la repercusión que había tenido su historia. "Es algo súper lindo y yo creo muchísimo en eso", comenzó.

"Yo leí muchísimo también sobre ese tema y me enteré que, a los tres años, es una edad en la que ellos pueden ver muchas más cosas que nosotros. Por eso estaba atenta Belita a lo que pasó y lo pudo respetar de esa manera", añadió.

Finalmente, la actriz de Margarita admitió: "Fue súper movilizante para mí porque me hablaba de la persona que más amé en mi vida".

Fuente: Diario Show