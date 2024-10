Cómo moverse por Santorini en Grecia

En el mar Egeo, el archipiélago de las islas Cícladas es una auténtica maravilla de la naturaleza. De entre las islas que lo componen destaca una: Santorini. Si quieres descubrir toda la belleza que encierra esta magnífica ínsula volcánica, será necesario que leas con atención los mejores consejos sobre cómo moverse por Santorini.

Aunque Santorini no posee unas dimensiones demasiado exageradas – 18 km de largo por unos 12 km en su zona más ancha -, la isla tiene mucho que ver, por lo que es importante escoger bien entre las distintas opciones para moverse por ella.

Estas alternativas son bastante variadas y completas. Podrás elegir entre autobuses, taxis, coches de alquiler, motos e incluso quads. Aquí te dejamos toda la información para que puedas tomar la decisión que mejor se ajuste a tus vacaciones soñadas en las que puedas disfrutar de lo mejor que ver en Santorini:

1. Alquiler de coche para moverse por Santorini



Si te estás preguntando cuál es la mejor forma para moverse por Santorini, la respuesta es sencilla: debes alquilar un coche.

Alquilar un coche en Santorini te dará total libertad para moverte a tu libre albedrío por una isla que pide a gritos que no te quedes tumbado en la playa o la piscina, sino que salgas a descubrir un espectacular mundo esculpido por acciones volcánicas milenarias, el mar, el viento y la lluvia.

Además, es mucho más seguro que una moto y con el coche podrás llegar a lugares a los que no podrías llegar con el autobús local.



Los precios no son tan altos, pues la media ronda los 40 euros/día.

Estos son los mejores consejos para alquilar un coche en Santorini y que tu experiencia sea todo un éxito:

El mejor lugar para alquilar un coche en Santorini es el aeropuerto: es allí donde encontrarás mayor variedad de agencias y vehículos, además de una mayor flota y mejores precios



Alquila con antelación: sobre todo si vas a viajar a Santorini durante a temporada alta (julio a septiembre), no dejes este tema para el final. Lo ideal es buscar tu coche de alquiler en Santorini con al menos 6-8 semanas de antelación. Para que puedas comparar las distintas ofertas de un solo vistazo, aquí te dejamos nuestro motor de búsqueda de Rentalcars

Conduce con cuidado: algunas carreteras de la isla son realmente estrechas. Mantén siempre la distancia de seguridad, no tengas prisa e intenta no meter el coche en caminos complicados sin asfaltar (el seguro no suele cubrir daños ocasionados mientras conduces por esas zonas)



Ten paciencia para aparcar: en temporada alta, es complicado aparcar en las localidades más turísticas, como Fira u Oia

Tu carnet de conducir español es totalmente válido para conducir en Santorini

Cuidado con los quads y las motos: en temporada alta encontrarás a decenas de ambas en la carretera. No siempre conducen con cuidado.

Si bebes, no conduzcas: además del peligro que eso puede suponer para tu integridad física y la de otros, en verano, la policía de la isla hace controles casi cada noche. Mucho cuidado con esto

Es recomendable que alquiles tu coche con el seguro a todo riesgo. Así podrás pasar unas vacaciones tranquilas, sin pensar en si te dan un pequeño golpe cuando estás aparcado o alguna piedrecita del camino te hace una marca



Algunas de las distancias en coche que merece la pena tener en cuenta son:

No esperes hasta el último momento para reservar tu coche de alquiler.

De Fira al aeropuerto de Santorini: unos 10 minutos en coche.

De Athinios (puerto de Santorini) a Fira: unos 20 minutos en coche.

La conducción más larga que puedes hacer en Santorini (de una sola vez) es unos 40 minutos



2. Autobús para moverse por Santorini

Si viajas con un presupuesto algo ajustado y quieres saber cómo moverse por Santorini de la forma más económica posible, la respuesta es: utilizando el autobús local.

La compañía que realiza el servicio de autobuses en Santorini se llama KTEL y conecta todas las poblaciones importantes de la isla. Estas son algunas de las distancias en autobús que te pueden interesar (sobre todo, teniendo en cuenta que Fira es la capital de la isla y el lugar más frecuente donde alojarse en Santorini):

De Fira a Oia: unos 30 minutos

De Fira al aeropuerto: unos 10 minutos

De Fira a Pyrgos: unos 10 minutos

De Fira a Akrotiri: unos 25 minutos

De Fira al Puerto de Athinios: unos 20 minutos

De Fira a las playas de Perissa y Perivolos: unos 20 minutos

De Fira a Kamari: unos 20 minutos

Los precios de los billetes se mueven entre los 1,80 euros y los 2,50 euros, dependiendo de cuál sea la distancia recorrida en tu viaje. Podrás comprar el billete al conductor, pero asegúrate de que siempre llevas efectivo contigo, pues no se aceptan tarjetas.

La única estación de autobuses propiamente dicha es la de Fira. Todos los trayectos comienzan o terminan allí.

En cuanto a las ventajas de utilizar el autobús para moverse por Santorini, estas son las principales:

Es barato

Te lleva a casi todas las localidades interesantes de la isla

Te olvidas del coche y de conducir

Entre sus inconvenientes:

Movimientos más limitados que si tienes un coche de alquiler

En algunas áreas, los autobuses no son muy frecuentes

Pueden estar realmente saturados de gente durante el verano. En algunas ocasiones, ni siquiera podrás subirte a uno y tendrás que esperar al siguiente

Sólo hay servicios para moverte de una localidad a otra, pero no para moverte por dentro de ese pueblo y/o sus alrededores (por ejemplo, para visitar las bodegas)



3. Taxis para moverse por Santorini

La opción más cara para moverse por Santorini es el taxi, pero si lo combinas con el autobús y lo utilizas tan sólo para trayectos puntuales, puede ser una buena idea.

Eso sí, si piensas tomar un taxi cada vez que quieras moverte por la isla, más vale que alquiles un coche (salvo que no conduzcas).

Estas son las características más importantes que debes saber sobre los taxis en Santorini:

Una cosa muy importante que debes saber sobre los taxis de Santorini es que no llevan taxímetro. Los precios están medianamente estipulados y los debes cerrar con el taxista antes de subirte al vehículo. Ten en cuenta que este regateo se hace mucho más duro en verano, cuando los taxistas suben sus tarifas considerablemente (y al unísono).

Las principales paradas de taxis las encontrarás en Fira y en el aeropuerto de Santorini. En el puerto de Athinios también hay siempre algunos esperando, pero deberás ser rápido para conseguir el tuyo

No deberías pagar más de 25 euros, en ningún momento, ni en ningún trayecto en toda la isla

Los taxis de Santorini suelen ser gris plata, de la marca Mercedes (no lo llevan mal aquí los taxistas)

A partir de las 12 de la noche, tendrás que pagar casi el doble de la tarifa normal. De hecho, te puede resultar realmente complicado encontrar un taxi después de la medianoche durante los meses de julio y agosto, pues la demanda sobrepasa por mucho a la oferta

4. Cómo ir del Aeropuerto de Santorini a tu destino en la isla

Si no vas a moverte mucho por Santorini y sólo estás pensando en llegar a tu hotel y disfrutar de una calmada estadía en él y sus alrededores, entonces al menos sí que tendrás que saber cómo ir del aeropuerto de Santorini a tu alojamiento.

Para ello, podrás elegir entre las tres opciones ya mencionadas en este artículo, más una nueva: el autobús de KTEL, el taxi, el coche de alquiler y el traslado privado contratado con antelación.

De todas ellas, el traslado privado es, con diferencia, la más cómoda.

Si quieres saber todo sobre cada una de las opciones, aquí te dejamos nuestro completo artículo sobre cómo ir del aeropuerto de Santorini a tu destino.

5. Quads y motos en Santorini

Por último, otra opción para moverse por Santorini es la de alquilar una moto o un quad.

Ambos son un poco más arriesgados que viajar en coche, pero también te da cierta sensación de libertad y, sobre todo con el quad, puedes meterte por caminos y sendas en los que no podrías aventurarte si condujeras un coche.

