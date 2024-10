José Luis Espert insistió en la privatización de empresas: «Acá el contribuyente va a dejar de ser utilizado como carnero»

En una entrevista reciente en LN+, el diputado y referente liberal José Luis Espert se refirió al futuro de Aerolíneas Argentinas y otros posibles procesos de privatización, remarcando que, aunque existen diversas opciones, este no es un tema prioritario en la agenda del gobierno de Javier Milei. «Me parece que con Aerolíneas hay varias alternativas girando alrededor de lo que pensamos hacer. Podríamos dársela a los trabajadores, puede ser la privatización, así que está todo sobre la mesa. Con todo el cambio que está haciendo el Presidente, las privatizaciones de empresas estatales es un tema secundario», aseguró Espert.

El economista liberal defendió la política económica del gobierno, centrada en reducir el tamaño del Estado y disminuir la carga impositiva sobre los ciudadanos. En este sentido, destacó que el principal objetivo de la gestión es aliviar el peso fiscal que recae sobre la sociedad: «Acá el contribuyente va a dejar de ser utilizado por la política como carnero, como ha ocurrido históricamente en Argentina. Para nosotros, la gente de pie es el objetivo de toda la política económica».

Espert también hizo énfasis en la estrategia del gobierno de Milei de «correrse» de aquellos ámbitos donde el Estado no es esencial, lo que, según él, permitirá reducir significativamente el gasto público. «La idea nuestra y que la representa el Presidente de la Nación, es que el Estado se va a correr de todo lo que no es esencial. Al correrse de todo lo que no es esencial, estamos logrando algo central que es que el tamaño del gasto público baje, por lo tanto, la presión impositiva baje», explicó.

Además, el diputado fue categórico al señalar que la responsabilidad del ajuste fiscal no recae solo en la administración nacional, sino también en las provincias y municipios. «El ajuste no solo es responsabilidad de la Nación, sino que el ajuste del gasto público es responsabilidad también de las provincias y los municipios. Que no se hagan los zonzos, que no agarren a la gente por estúpida«, disparó Espert, criticando la actitud de algunas administraciones locales frente a la necesidad de ordenar sus finanzas.

Estas declaraciones reflejan la postura del gobierno de Javier Milei en relación con la reducción del aparato estatal y la búsqueda de un equilibrio fiscal, aunque las privatizaciones, al menos por el momento, no parecen ser una prioridad inmediata en su plan de reformas estructurales.

Con información de www.elintransigente.com