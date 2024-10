Patricia Bullrich opinó sobre la interna del PJ: “Cristina Kirchner puede ser candidata a lo que quiera, pero el kirchnerismo no vuelve más”

La ministra de Seguridad de la Nación y dirigente del PRO, Patricia Bullrich, se metió en la interna del Partido Justicialista (PJ) y cargó tintas contra la ex presidenta Cristina Kirchner, una de las aspirantes a presidir el partido peronista. “Tiene un despelote adentro del PJ”, evaluó Bullrich, a la vez que consideró que “Cristina Kirchner puede ser candidata a lo que quiera, pero el kirchnerismo no vuelve más”.

“Con el despelote que tiene adentro del PJ, evidentemente ya no es la Cristina eterna”, subrayó Bullrich en declaraciones a Radio Mitre a propósito de la disputa por el liderazgo del partido peronista. “Evidentemente, el hecho de que tenga que ir a pelear una interna, que se haya peleado con la principal figura de gobierno que tiene el kirchnerismo que es (el gobernador bonaerense, Axel) Kicillof, demuestra que ahí hay una crisis muy grande”, agregó.

Este viernes, la tensión aumentó entre Cristina Kirchner y Kicillof, luego de que la ex vicepresidenta de Alberto Fernández lanzara fuertes dardos al gobernador de la provincia de Buenos Aires: “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, arremetió la dos veces mandataria, al manifestar su descontento con Kicillof por no pronunciarse en favor de ella en la interna que mantiene con el otro aspirante a presidir el PJ, el gobernador riojano Ricardo Quintela.

Más tarde, en diálogo con CNN Radio, Bullrich ahondó su opinión. “No vuelven más. Que sea candidata todo lo que quiera, pero claro, por supuesto, creo que hoy ha cambiado mucho el panorama”, puntualizó la ministra de Seguridad. En esta línea, agregó: “Hoy (el presidente de la Nación, Javier) Milei y las ideas de la libertad se han colocado en el centro de la escena política Argentina, han desplazado la hegemonía discursiva que tuvo el Peronismo-Kirchnerismo por 25 años”.

Por lo que, según la titular de la cartera de Seguridad, “hay una realidad muy distinta”. “Hoy se discute ‘Milei sí’ o ‘Milei no’. No se discute más kirchnerismo contra antikirchnerismo. No es más la discusión del país. Así que me parece que en esto la consolidación de las ideas que están poniéndose en marcha es el fin de la posibilidad de la vuelta del kirchnerismo”, concluyó Bullrich.

