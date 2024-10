Dólar, bonos y el rendimiento real más atractivo de la región: ¿qué panorama se viene para las inversiones, según la city?

El rumbo económico del gobierno de Javier Milei mantiene expectante al mercado y los analistas de la city porteña se muestran optimistas. Sin embargo, la tensión política genera ruidos.

En medio de una importante aceptación al blanqueo de capitales, que según funcionarios rondaría los u$s14.500 millones, un riesgo país que cayó a niveles mínimos desde que se reestructuró en septiembre de 2020 aparece un un foco de tensión político con las universidades públicas que se desató luego de que el Gobierno vetó un incremento presupuestario.

"Este es el desafío de Milei, es el de un gobierno que tiene que ordenar la economía antes de que se le desordene la política. Es decir, había que tomar decisiones para ordenar la economía, para ponerla en condiciones saludables para que produzca crecimiento y beneficios para la gente, pero para eso había que tomar otras que iban a producir dolor".

¿Se cierra el carry trade?

"Si bien seguimos pensando que la fuerte apreciación del peso hace más arriesgadas posiciones de carry, el gobierno se mantiene firme en contener la brecha dado el objetivo de desinflación", afirmó el Grupo SBS.

El optimismo continúa alimentado principalmente por una creciente valoración del proceso de normalización de la economía, un mayor apetito por riesgo global y el blanqueo. Los inversores se vuelcan al mercado en busca de rentabilidad para sus fondos, todo ello en un mundo donde los Bancos Centrales se encuentran en esta etapa más orientados a estrategias de "easing" (relajación), afirmó el economista Gustavo Ber.

"Si el Gobierno decidiera reducir el crawling para apuntalar aún más el proceso desinflacionario, sería esperable que el Tesoro disminuya las tasas en pesos (no convalide 'premio' en la próxima licitación) para evitar una ampliación del spread con el ritmo de devaluación", estimó Portfolio Personal Inversiones.

El panorama de las inversiones

"Es notable el mayor optimismo financiero, el cual debería ser testeado próximamente ante las señales de debilidad económica que aún no han podido ser superadas", dijo VatNet Financial Research.

"Desde que el oficialismo ganó las elecciones en el balotaje, las compañías de servicios públicos fueron las segundas que mejor desempeñaron entre las acciones locales, con un retorno promedio del 147% en dólares, solo superadas por los bancos", recordó Delphos Investment.

"Los bonos soberanos en dólares siguieron comprimiendo rendimientos, pero muestran cierto signo de agotamiento, que estimamos es producto de que estamos a mitad de camino del fin de la extensión del período de blanqueo de capitales", dijo Andrés Vernengo de Capital Markets Argentina.

"La incógnita es en qué momento veremos una toma de ganancias a lo largo de las curvas en dólares y en qué tasa encontrarán un nivel de soporte", agregó.

* "El cepo puede esperar, mientras que las cotizaciones de los dólares en el mercado les permitan a las empresas poder remesar dólares al exterior comprando los billetes libremente entre particulares. Hoy la brecha entre el dólar de exportación y el dólar CCL (contado con liquidación) es de apenas 15,5% y podría reducirse a 0%", estimó el analista Salvador Di Stefano.

"En el último trimestre del año, el gobierno podía convalidar superávit financiero gracias a los ingresos de la moratoria y mejora de actividad económica, una baja a cero del impuesto país, caída del riesgo país, convergencia de la tasa en pesos ajustada por inflación con la tasa en dólares, y que los dólares alternativos coticen a niveles similares al dólar mayorista", añadió.

"A estos precios, pareciera ser saludable hacer una toma de ganancia de bonos soberanos teniendo en cuenta el rally que tuvieron en los últimos meses. Para aquellos con una visión más a largo plazo, los bonos con vencimientos más largos se ven más atractivos", dijo Rava Bursátil.

"En un contexto de estabilización de la macroeconomía argentina, con menor inflación y volatilidad en el tipo de cambio financiero, las tasas reales argentinas se posicionan como unas de las más atractivas de la región", afirmó Delphos Investment.

"Desde comienzos de 2024, debido a una caída mayor en la inflación que en las tasas nominales, hemos observado un aumento muy pronunciado del rendimiento real en Argentina", agregó.

"Los retornos extraordinarios de los activos locales no se tomaron respiro desde julio. La euforia es cada día mayor, tanto en el mundo de los pesos como en el de deuda hard dollar. Ganar, gustar y golear” podría resumir las últimas semanas del mercado financiero", dijo la consultora GMA. "Los inversores la siguen 'viendo' y tienen razones para hacerlo. Sin embargo, no hay que dar por sentada la capacidad de 'aguante' de la sociedad ni de financiamiento externo que aún no parece asegurado", añadió.

Con información de www.ambito.com