El apoderado de Ricardo Quintela pidió postergar las elecciones en el Partido Justicialista

El Partido Justicialista (PJ) tendrá elecciones el próximo 17 de noviembre entre la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Las listas ya fueron presentadas, pero Jorge Yoma, apoderado de «Federales», pidió que se posterguen los comicios porque el espacio político no cuenta con la infraestructura para realizar la votación.

El dirigente reveló que se contactará con los encargados para ver «como estamos preparados, como son los lugares de votación, como se va a votar, los recursos y ver cuanto dinero se necesita» para realizar el ejercicio electoral. «Hoy el partido no tiene la estructura operativa necesaria para llevar adelante una interna de estas características que no se hizo nunca en la historia el peronismo», afirmó.

«Creo que tiene que haber una conversación, para no sé, preparemos para dentro de 30 días más, posterguemos. El peronismo no puede pasar un papelón», completó Yoma en una entrevista por LN+ con Luis Novaresio. Por el momento, las elecciones se mantienen para la fecha mencionada y Cristina Kirchner quiere que no sean movidas porque considera que esta estrategia es para que Quintela gane tiempo.

Lo que sucede es que a Quintela le costó mucho más que a Cristina Kirchner conseguir los avales necesarios para presentar el partido en el PJ y si las elecciones son en el corto plazo no obtendrá muchos votos. De hecho, el gobernador quiere recorrer algunas provincias para tratar de llegar a sectores de la sociedad que no coinciden con el kirchnerismo para poder sumar sus votos, por lo que necesita de tiempo para lograrlo.

El abrazo a Kicillof

Por otro lado, el propio Yoma esta semana dejó entrever que quieren abrazarse a Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires que tiene fuerte incidencia en La Cámpora. El dirigente no respaldó a Cristina Kirchner y su inclinación genera ruido en la interna del Partido Justicialista, por lo que el apoderado de Quintela salió a respaldarlo y a pegarse a él

«Gran mensaje del compañero Kicillof (el de unidad) Es una de las figuras con mayor proyección que tiene el peronismo para ofrecer al país. @QuintelaRicardo fue invitado al acto de Berisso, pero desistió de ir para no exponer a Axel en la disputa interna del peronismo La grandeza y humildad de nuestro Gitano», escribió Yoma en su cuenta de X.

Con información de www.elintransigente.com