Pullaro: "La Corte Suprema de Justicia hoy no está en condiciones de darle a la gente lo que necesita"

El gobernador Maximiliano Pullaro ratificó su intención de renovar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, situación que arrastra una disputa con el Poder Judicial. "Si tengo que discutir con la Corte, lo voy a seguir haciendo", sostuvo en conferencia de prensa y volvió a insistir con la necesidad de eficiencia en el Poder Judicial.

"Creo que tenemos que renovar la Corte Suprema de Santa Fe, no porque sean malos, no cuestiono sus fallos. Nosotros necesitamos una Justicia moderna y efectiva, una Justicia involucrada y hasta hace unos instantes lo estaba destacando. No es maniqueo ni decimos que son todos iguales. Pero entendemos que la conducción judicial hoy no está en condiciones de darle a la gente lo que necesita".

"Respecto al paro de la Justicia, mire, a veces es difícil este debate público que queremos una Justicia más eficiente. A veces el debate público a veces no se da en términos de honestidad intelectual porque nosotros lo que le pedimos a la Corte es que nos dé los datos de cómo funciona cada uno de los juzgados para cubrir vacantes y esa información no nos llegó. Para que no mientan: hay 109 concursos en marcha en la provincia. Y lo vamos a llevar adelante. A mi me eligieron para gobernador para que las cosas cambien", agregó.

Maximiliano Pullaro contra la Corte Suprema

"Si no están en condiciones de decirme cuál es la carga de trabajo para reordenar los cargos más altos y ser más efectiva, imagínense lo lejos que estamos de una reforma judicial como nos marcó la sociedad. (...) Y si alguno se rebela porque quiere mantener privilegios me va a tener enfrente y si tengo que gastar capital político, lo gastaré. Pero en cuatro años la provincia va a cambiar".

El gobernador contextualizó las declaraciones sobre la Corte en la búsqueda de eficiencia del Poder Judicial. "Acá estoy para hacer lo que tengo que hacer y para hacer que el Estado sea más eficiente. Si tengo que poner capital político sobre la mesa y gastarlo lo voy a hacer, pero aseguro que Santa Fe va a cambiar".

La primera parte del conflicto entre el gobierno y el Poder Judicial tuvo como característica la beligerancia y confrontación directa, pero en las últimas semanas se ingresó en un período de distensión. Pese a esto Pullaro mantiene el tono combativo.

Es que la lógica del Poder Ejecutivo en la discusión de la renovación se reconfiguró porque logró dos vacantes con las salidas de María Angélica Gastaldi y Mario Netri. Ahora se opta por ampliar una silla más para cambiar la composición en lugar de forzar nuevas salidas. Ese proceso legislativo de ampliación del máximo tribunal lo lleva adelante el Partido Socialista (PS), su socio en Unidos, que presentó un proyecto de ampliación del máximo tribunal.

