Maximiliano Pullaro sumó tensión a su guerra con la Corte: "Yo no arrugo para dar los debates"

La disputa a cielo abierto que mantiene Maximiliano Pullaro con los integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe volvió a colarse este martes, fuera de guion y durante la presentación de los resultados alcanzados por una intervención barrial que busca, entre otros objetivos, reducir en la zona los niveles de violencia e inseguridad.

El gobernador de Santa Fe insistió con que es necesaria una renovación en el máximo tribunal de Justicia para lograr una Justicia “moderna, eficiente, efectiva”, algo que, a su entender, “la pirámide judicial no está en condiciones de dar”.



Qué dijo Maximiliano Pullaro sobre la Corte

“Sí, lo digo públicamente. Creo que tenemos que renovar la Corte Suprema de Justicia. No porque sean malos. No cuestiono sus fallos. Nosotros entendemos que la pirámide judicial, la conducción judicial, hoy no está en condiciones de darle a la sociedad lo que necesita”, planteó Pullaro.



“Yo no arrugo a dar los debates y no se crean que no me doy cuenta que pongo capital político arriba de la mesa –advirtió–. Yo acá estoy para hacer lo que tengo que hacer y para hacer que el Estado sea más eficiente. Y si alguno se rebela porque quiere mantener privilegios, me va a tener enfrente”.

Renovación y proyectos para ampliar el máximo tribunal

Pullaro empuja desde el comienzo de su gestión una renovación profunda del máximo tribunal de Justicia. Dos de sus seis miembros ya anunciaron sus retiros. Otros tres, que superaron los 75 años de edad, resisten en sus cargos. En los últimos días se conoció un proyecto del socialismo, parte central de la coalición oficialista, para ampliar el número de integrantes a siete y que sólo puedan ejercer hasta cumplir los 75 años de edad. La Unión Cívica Radical, socio principal de Unidos, comparte esa iniciativa.

En los últimos meses anunciaron su retiro María Angélica y Mario Netri. En tanto, Rafael Gutierrez, Eduardo Spuller y Roberto Falistocco superaron lo que el Gobierno considera legalmente el límite de edad permitido para ocupar sus cargos.

La puja entre los dos sectores no tiene retorno. Del lado de la Justicia reclaman vacantes que no se cubrieron, presupuesto, ascensos, el pago de retroactivos. Incluso, durante un congreso de magistrados que se celebró en Rosario, se llegó a marcar el peligro de “un avance contra la independencia judicial”.

Gutiérrez, presidente de la Corte santafesina, expuso incluso públicamente su desacuerdo con la intención del gobernador de removerlo de su cargo. “Yo me voy a jubilar el día que yo quiera. El gobernador tiene un tiempo establecido. Mientras yo tenga buena conducta e idoneidad puedo continuar en mi cargo”, aseguró.

Reclamos y paro de la Justicia en Santa Fe

Durante el encuentro con la prensa para presentar los resultados de la intervención multidisciplinaria, en un acto desarrollado en una iglesia cristiana evangélica del barrio San Lorenzo, de la capital santafesina, Pullaro fue consultado por los reclamos judiciales.

En el tono del gobernador se advertía cierta molestia por algunos reclamos que derivarán mañana en una inusual medida de fuerza impulsada por los gremios que representan al sector. Uno de ellos, la cobertura de vacantes. “Para que tampoco mientan, hay ciento nueve concursos en marcha. Y los vamos a llevar adelante como marca la ley”, detalló el gobernador.

Entre sus quejas, que apuntaron una vez más contra la Corte, marcó que se pidieron los “datos objetivos” para ver cómo funcionaba cada juzgado de la provincia, lo que permitiría cubrir las vacantes.

“Esa información no nos llegó. Si no están en condiciones de decirme cuál es la carga de trabajo para reordenar los cargos más altos que tiene la Justicia y de esa manera poder ser efectivos. Imagínense lo lejos que estamos de poder llevar a cabo una reforma que sea efectiva y que realmente pueda cumplir los objetivos que nos marcó la sociedad”, criticó.

“Si tengo que poner capital político y gastar capital político por esto, lo voy a gastar”, concluyó.

