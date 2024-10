Lo que dejó el Gran Premio de los Estados Unidos

El fin de semana del GP de Estados Unidos, en Austin, dejó claro que los equipos de Fórmula 1, aun no pueden comprender el comportamiento de los monoplazas desde que inició en 2022 la era de efecto suelo. Pocos han logrado mantener el nivel de rendimiento, pero con fluctuaciones.



El fin de semana pasado en Austin, los equipos de F1 llevaron mejoras y algunos el último paquete de actualizaciones de la temporada que no pudieron probar en los circuitos callejeros de Bakú o Singapur por sus características. Se encontraron con un asfalto nuevo que aun tenía que 'madurar' y altas temperaturas (45°C en pista) cuya combinación provocó graining, un tipo de degradación que hace que las virutas que se desprenden del neumático (algo normal en una carrera) en lugar de quedar en el asfalto se adhieran a su banda de rodadura, acortando su vida útil y disminuyendo el rendimiento del coche.

Otro problema fue la acción del viento (20 km/h) que ensució la pista y produjo deslizamiento en los coches.

El formato Sprint no ayudó, ya que hubo una única sesión de entrenamientos libres, por lo que sólo dispusieron de 1 hora para probar actualizaciones y configuraciones, en un circuito muy técnico con curvas entrelazadas, rectas y una elevación de más de 30 metros. Bajo estas condiciones fue difícil encontrar la ventana óptima de rendimiento y durante las tres jornadas hubo bloqueos, trompos, deslizamientos y salidas de pista.

Red Bull. Hasta el GP de España, el RB 20 fue el coche dominante y tras cambiar el rumbo en la línea de desarrollo,sumado a la partida de Adrian Newey, se convirtió en un coche problemático. Pierre Waché, responsable técnico lo describe como un coche complejo que no encuentra correlación entre el simulador y el coche en pista, pero los trabajos durante el receso lograron poner a Max Verstappen en el podio.

McLaren. El MCL38 un 'todo terreno' que se adapta a todos los circuitos y circunstancias, el más veloz de la parrilla e inesperado rival de Red Bull, sufrió con las actualizaciones de Austin y se notó el cambio en el rendimiento del coche de Oscar Piastri.

Ferrari. Superados los problemas de sobrepeso, desgaste de neumáticos y fiabilidad, el SF24 estuvo con regularidad en el podio y en Austin, logró el 1-2 con Leclerec y Sainz, que lo mantienen 3° en Constructores.

Habrá que ver cómo se comporta en México, en altura.

Mercedes. El W15 parecia encontrar el rumbo luego de las victorias en Austria, Gran Bretaña y Bélgica, pero su rendimiento comenzó a fluctuar en los diferentes circuitos y los pilotos se quejaban de problemas en los frenos, la posición del asiento y el alto desgaste de neumáticos sobre todo en Austin. Hamilton hizo un trompo en la práctica libre y en la vuelta 3 de la carrera del domingo se fue a leca, quedando fuera de competencia. Russell también hizo un trompo durante las prácticas y sobre el final de la Q3 deslizó y se fue violentamente contra las defensas.

En la zona media y baja de la parrilla Alpine y Aston Martin, reconocen que les falta desarrollo, y si bien Gasly (Alpine) y Alonso (Aston Martin) entraron en la Q3 del GP, no pudieron ir más allá. Sorprendió Haas con el VF24 con notable evolución que estuvo en el top ten en clasificaciones y terminó 8° en el GP con el piloto Nico Hulkenberg.

Racing Bulls. El VCA RB01 de Tsunoda no respondió igual que el de Liam Lawson, el debutante en reemplazo de Ricciardo que terminó 9° en la carrera del domingo. Lawson tiene contrato hasta fin de año y tendrá que demostrar en pista que merece ese asiento porque de no hacerlo, podría abrir una puerta a Franco Colapinto en el equipo puesto que Christian Horner (CEO) sigue dando señales, al continuar elogiando la performance del piloto argentino toda vez que puede.

En cuanto a Sauber no hay mucho para decir, está último en la parrilla y no ha sumado puntos en lo que va de la temporada. Pero tiene en vilo a los fans de Franco Colapinto, ya que el CTO, Mattía Binotto dijo que a mediados de noviembre anunciará al piloto que ocupará el segundo asiento, dejando una puerta abierta al piloto argentino.

Franco Colapinto y el Williams FW46

Y si hablamos de Colapinto, tenemos que hablar del rendimiento del Williams FW46, con el que Franco Colapinto terminó la carrera en 10° posición, en zona de puntos y con una sola parada. Fue muy elogiada su actuación ya que 'aguantó' en pista la presión de Checo Pérez con un RB20 y Fernando Alonso, un dos veces campeón, a quien pudo superar. Sobre el final marcó el record de vuelta que le fue arrebatado por el piloto de Alpine Esteban Ocon en una maniobra innecesaria, ya que el punto extra no se lo iban a computar al no terminar entre los 10 primeros. Pero la perlita del GP se dio en la vuelta 49 cuando el piloto argentino apareció en la gráfica para la votación de Piloto del día, en segundo lugar.

Post carrera en una entrevista Franco Colapinto aportó su cuota de humor cuando le preguntaron que opinaba sobre el record de vuelta que hizo Esteban Ocon y dijo: “La vuelta rápida me la sacó el francés ese (mira a Ocon). Fue una pena, que me la devuelva, para qué entran a boxes, gastan gomas, cuiden el planeta (risas)". Como un 'deja vu', esta acción de Ocon, recordó a la de Daniel Ricciardo (en su despedida de la F1) en el GP de Singapur, cuando le sacó el record de vuelta a Norris, siendo que a él no se lo iban a computar porque estaba fuera de la zona de puntos.

El próximo fin de semana Franco Colapinto sumará otro desafío a su larga lista, ya que deberá correr el GP de México, en el Circuito Hermanos Rodríguez, a 2229 metros de altura sobre el nivel del mar, donde la densidad del aire es menor y falta el oxígeno, por lo que será muy exigente para pilotos y monoplazas.

Fuente: 442