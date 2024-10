Jaime Durán Barba fulminó a Victoria Villarruel: «No trabajaría nunca para alguien que simpatiza con la dictadura militar»

El reconocido consultor político ecuatoriano Jaime Durán Barba afirmó que nunca trabajaría para una dirigente como la vicepresidenta de la Argentina, Victoria Villarruel, porque considera que simpatiza con la última dictadura militar. Además, Durán Barba dijo que la foto de Villarruel con Isabel Perón en Madrid no le suma votos y tampoco a Javier Milei.

El consultor fue más específico al referirse a Villarruel, asegurando que jamás trabajaría con alguien que muestre simpatía por sectores vinculados a las Fuerzas Armadas y la dictadura. «Con la vice Villarruel, que visita a los torturadores, no trabajaría nunca. Ese es mi límite», sentenció Durán Barba, en una entrevista para Radio La Red.

El consultor no ocultó su desacuerdo con ciertas acciones de la dirigente, especialmente su cercanía con figuras del pasado oscuro de la dictadura argentina. «Yo nunca prediqué ideologías, solamente analizo la comunicación política. Pero de lo que estoy seguro es de que no trabajaría nunca para alguien que haya dado un golpe de Estado o simpatice con la dictadura militar», arremetió el ex asesor político de Mauricio Macri.

Durán Barba también criticó la reciente reunión de Villarruel con la expresidenta Isabel Martínez de Perón, ocurrida el 17 de octubre, en el marco del Día de la Lealtad Peronista. El consultor señaló que este encuentro no beneficia la imagen de la vicepresidenta ni la del propio Milei. «No creo que tener una vice así le sume a Milei, y tampoco suma que ella se saque una foto con Isabelita», manifestó, en alusión a la controvertida figura de Martínez de Perón.

Finalmente, el escritor 76 años recordó su experiencia personal durante los años de Isabel Perón en el poder, señalando que fue testigo directo de la violencia política en esa época. «Yo era estudiante en Argentina cuando gobernaba ella, y varios de mis amigos fueron asesinados por la Triple A», sentenció.

Durán Barba opinó sobre Cristina Kirchner y Javier Milei

El consultor fue particularmente elogioso con la estrategia comunicacional de Milei, afirmando que ha logrado posicionarse de manera sólida en la opinión pública gracias a su manejo de la política como espectáculo. «La gente no lo votó por lo que piensa de economía, lo votó porque bailaba y gritaba. Hizo algo muy divertido en un momento en que la política es espectáculo», comentó.

A pesar de su admiración por la capacidad estratégica del presidente argentino, Durán Barba también lanzó críticas. «Para tener éxito también hace falta gestión, pero me da la sensación de que no le interesa», advirtió, sugiriendo que la visión de Milei es más disruptiva que institucional.

El asesor de imagen política también reflexionó sobre el impacto de la reaparición de Cristina Kirchner en la escena política. «En las últimas dos semanas, se recuperó de una manera impresionante porque apareció CFK. Cristina es quien más ayuda a Milei en este momento», insistió.

«Cristina no se da cuenta de estas cosas porque está viejita, es algo que entienden únicamente las nuevas generaciones», expresó el ecuatoriano. Sin embargo, aclaró que, pese a sus diferencias, no descarta colaborar con la exmandataria en una hipotética campaña.

Con información de www.elintransigente.com