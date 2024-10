Griselda Siciliani y Luciano Castro estarían en una “profunda crisis”: el inesperado motivo

Apenas Flor Vigna blanqueó su relación con el cantante El Lauta surgió el rumor de que Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis. La pareja habría empezado a salir cuando el actor todavía no se había separado de la bailarina.

La información la dio el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live y aseguró que están distanciados. “Según me han contado, están en una profunda crisis. Los dos juntos son bomba, generó una enorme repercusión cuando confirmaron la noticia del romance”, comenzó diciendo a modo de enigmático.

Luego, fue filoso al referirse al inicio del vínculo y los rumores de infidelidad que siempre dieron vueltas: “Lo que arranca mal termina peor”. “Me atrevo a decir que está en riesgo hasta la amistad que tienen, si se termina la relación, se termina el vínculo de tantos años de amigos”, añadió tras revelar el nombre de los protagonistas.

Crisis

Todo venía viento en popa en la pareja de actores pero hubo un quiebre en lo sentimental que habría sido determinante. Etchegoyen dijo que “se quieren mucho pero están en un momento donde no disfrutan del vínculo”.

“A mí no me dicen que hay terceros en discordia, es un tema más que nada de no disfrutar el momento juntos como si les pasaba antes...”, comentó y remarcó que ambos borraron las fotos que tenían juntos en las redes. En ese sentido, aclaró que no se guía “por los gestos virtuales sino por los datos” que le llegaron.

Fuente: Primicias Ya