El presidente del PJ santafesino se expresó en contra de la interna nacional y adelantó que no apoyará ninguna lista

El Partido Justicialista tendrá elecciones internas luego de 36 años. Por un lado estará la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que la otra lista es liderada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Pero el presidente del PJ Santa Fe, Guillermo Cornaglia, se expresó en contra de la interna, asegurando que lo mejor hubiera sido una lista de unidad, como ocurrió en diversas provincias, entre ellas Santa Fe.

"Desde lo nacional deberían imitar lo que se hizo en muchas provincias, inclusive en nuestra provincia de Santa Fe, donde absolutamente todos los sectores nos pusimos de acuerdo, por supuesto resignando cada uno algo para que esta unidad se haya podido dar en la provincia. Es una unidad que incluye y que dentro del Consejo Ejecutivo Provincial contiene absolutamente a todos los sectores del Partido Justicialista de Santa Fe", dijo el ex senador.

"Con como está nuestro país, como está nuestra gente descreída, desalentada, necesitada, lo menos que necesita es una pelea intestina de los partidos. Es una simple y humilde opinión de quien hoy le toca presidir el Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, pero que lo hemos hecho a través de la unidad de todos los sectores. Hoy la gente está preocupada por haber perdido su trabajo, por no llegar a mitad de mes, esa es la preocupación de la gente hoy, y no quién conduce o dirige un determinado partido. La gente quiere soluciones, no más problemas y mucho menos más peleas", rechazó en una entrevista por LT10.

Acerca de alguna preferencia por las listas que se presentan, Cornaglia sentenció: "Nosotros como partido no vamos a tomar ninguna definición. Dentro del partido hay distintos sectores que algunos están en una lista y otros están en otra. Tomar la decisión por uno u otro sector sería romper esta unidad. Yo creo que para que esta unidad se mantenga, el Partido Justicialista debe mantenerse imparcial, y que sean absolutamente los afiliados los que tomen la decisión".

¿Cristina en Santa Fe?

Sobre la posibilidad de que Cristina Fernández recorra la ciudad, tal como lo hizo hace algunas semanas Ricardo Quintela, Cornaglia aseguró que "las puertas del Partido Justicialista están abiertas absolutamente para todos los compañeros de nuestro país".

"De la misma manera que recibimos al gobernador de La Rioja en oportunidad de su visita por la provincia, siempre estarán abiertas las puertas en caso de que la ex presidenta de la Nación quiera hacerlo. El Partido Justicialista es de todos los justicialistas, independientemente de cualquier diferencia", enfatizó.

Con respecto al financiamiento de las elecciones, Cornaglia dijo que "es innecesario el gasto, financie y quien financie, más allá de la ley partidaria que todos los partidos reciben en épocas electorales por parte del gobierno".

