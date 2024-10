Investigan una red de apuestas ilegales que captó a más de 35.000 menores en Santa Fe

El MPA de Santa Fe reveló este viernes detalles sobre una red de apuestas ilegales online que ha involucrado a más de 35.000 niños, niñas y adolescentes en la provincia. La investigación, encabezada por el fiscal Agustín Nigro, se inició tras denuncias del Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y la Lotería de Santa Fe a mediados de este año.

Según Nigro, el análisis de la fiscalía permitió identificar a una sociedad anónima que operaba una de las plataformas de apuestas con más tráfico en el país.

Se analizaron más de un millón de transacciones en un período de tres meses, de las cuales un cuarto corresponde a operaciones realizadas por menores de edad. "Las apuestas suelen ser de bajo monto, pero se repiten en el tiempo, sobre todo a partir de las noches y los fines de semana", explicó el fiscal.

Las plataformas, detalló Nigro, no cuentan con controles que filtren por edad, permitiendo que menores ingresen sin dificultad. "Esto es un grave problema, ya que no solo fallan en controlar la edad de sus usuarios, sino que en muchos casos orientan sus tácticas publicitarias hacia menores", afirmó el fiscal. Varias declaraciones testimoniales de adolescentes confirmaron que realizaban apuestas frecuentes y pequeñas, cuyos montos sumaban cifras significativas.

Aunque hasta ahora no se ha detenido a ninguna persona, la investigación apunta a bloquear los activos de la sociedad y las cuentas de los involucrados, quienes, según el fiscal, residen en Buenos Aires.

La denuncia fue realizada por Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe el 2 de julio del corriente año.

La Justicia Federal será la encargada ahora de investigar el posible lavado de dinero, ya que las transacciones ilegales alcanzaron sumas millonarias en criptomonedas y otros activos.

La preocupación por los efectos de las apuestas online en menores de edad ha sido creciente. "Es necesario que tanto el Estado como las familias tomen conciencia y controlen el uso de dispositivos en manos de los chicos, especialmente en relación con plataformas de este tipo", concluyó Nigro.

Fuente: El Litoral