Le preguntamos a 11 de los mejores perfumistas del mundo qué fragancias consideran las mejores de la historia

La industria de las fragancias es un mercado saturado y, aunque es genial que haya tanta variedad, puede resultar abrumador. De hecho, aunque te dedicaras a ello toda la vida (y, como editora de belleza, lo hago), nunca serías capaz de oler todos los perfumes que existen. Gracias a mi trabajo, he aprendido una cosa: los mejores consejos suelen venir de los verdaderos expertos.

Así que, para ayudar a establecer cuáles son los mejores perfumes del mundo, he querido hablar con algunos de los perfumistas más respetados y preguntarles cuáles son las fragancias que más adoran. Porque si es lo suficientemente bueno para algunas de las narices más estimadas de la industria, tiene que merecer la pena probarlo. Así que si alguna vez te has preguntado cómo elegir la colonia perfecta para sentirte renovada y llena de energía, necesitas seguir leyendo.



Junto con su creación más orgullosa, pregunté a 11 perfumistas por sus creaciones personales favoritas y las fragancias que desearían haber hecho ellos mismos Desde perfumes florales hasta algunas de las esencias más clásicas de todos los tiempos, ésta es quizá la edición de perfumes más fiable que el mundo haya visto jamás. ¿Cómo encontrar tu perfume ideal? Guía completa para descubrir tu aroma de firma.

1. Ruth Mastenbroek, maestra perfumista

La creación de la que me siento más orgullosa como perfumista: Mi fragancia Signature siempre ocupará un lugar especial en mi corazón porque fue la primera fragancia que lancé con mi propia marca. Sin embargo, recientemente he creado un perfume con mi hijo Nic, al que he formado como perfumista durante los últimos seis o siete años. Nuestra nueva fragancia, London Dusk, mezcla algunos de nuestros ingredientes favoritos y me encantó crearla juntos; estoy orgullosa tanto de la creación como de nuestra capacidad para trabajar juntos.

Ruth Mastenbroek Signature - Ruth Mastenbroek

El perfume que me gustaría haber creado: La primera fragancia de la que me enamoré fue Mitsouko de Guerlain; era una fragancia icónica y hablaba de la mujer que yo quería ser. Con su ingenioso uso del melocotón como complemento de la rosa floral y el jazmín, había algo mágico en Mitsouko y una parte de mí desearía haber sido yo quien lo hubiera creado.

Guerlain Les Légendaires Mitsouko Eau De Parfum -Guerlain

2. Nic Mastenbroek, perfumista

Mi creación de la que me siento más orgulloso como perfumista: Para mí, London Dusk. Ha sido como crear mi fragancia ideal con Ruth como guía, y creo que el resultado es increíble. London Dusk es la combinación perfecta de dulzura pero con personalidad, que creo que también me refleja a mí.

London Dusk - Ruth Mastenbroek

El perfume que me gustaría haber creado: Una fragancia de la que crecí enamorado fue L'Eau D'Issey Pour Homme de Issey Miyake; me encantaba su frescura, pero había una textura aromática agreste y una profundidad amaderada que adoraba (y sigo adorando). Sin duda me ha inspirado para crear una legendaria fragancia «fresca». Llevo dos años trabajando en ello, así que ¡estén atentos!

L'Eau D'Issey Pour Homme - Eau de Toilette Especiada Amaderada

3. Stina Seger, fundadora y directora creativa de Bibbi

Mi creación más orgullosa como perfumista: Es difícil elegir una creación favorita porque cada una significa mucho para mí. Todas nacen de una inspiración tan profunda y personal que, al igual que tus propios hijos, no puedes elegir. Dicho esto, me ha encantado ver las reacciones a Ghost of Tom y Swimming Pool, que se han convertido rápidamente en un culto gracias al boca a boca.

Bibbi Ghost of Tom Eau de Parfum

El perfume que me gustaría haber creado: Aunque sea un poco esperado, adoro Chanel No5. Para mí es una obra maestra, atemporal e icónica. Es el pequeño vestido negro de las fragancias, y lo extraordinario es que sigue siendo relevante y elegante. Lo describo como un viaje en el tiempo en un frasco, porque evoca la sensación de compartir una conexión con las viejas estrellas de Hollywood. Hay algo realmente mágico en ello.

Chanel No5 Eau de Parfum - Chanel

4. Aurélien Guichard, perfumista de 7ª generación y cofundador de Matiere Premiere

La creación de la que me siento más orgulloso como perfumista: La fragancia de la que me siento más orgullosa es Radical Rose para Matiere Premiere. Fue un sueño hecho realidad utilizar las flores de rosa centifolia que se cultivan en la finca de mi familia en Grasse para crear una fragancia para mi propia marca.

Matiere Premiere Radical Rose Eau de Parfum - Le Secret du Marais

El perfume que me gustaría haber creado: Hay muchas fragancias que me gustaría haber creado; algunas de mis favoritas son Issey Miyake L'Eau D'Issey y Le Labo Santal 33.

Le Labo Santal 33 Eau De Parfum

5. Nicolas Bonneville, perfumista

Mi creación de mayor orgullo como perfumista: Me encantó crear LBTY Ianthe Oud porque me permitió sumergirme en la herencia de Liberty. Liberty es famosa por sus estampados florales, que se distinguen por ser visibles en ambos lados del tejido. Inspirado por ello, adapté mi proceso creativo para reflejar el mismo principio, con el objetivo de explorar los aspectos duales de la violeta. Profundamente arraigada en la cultura inglesa, la violeta es a la vez muy verde y vegetal, pero también oscura y correosa. Esta fragancia tiene una fuerte personalidad y llamativos contrastes, lo que supone una oportunidad única para ahondar en las facetas unisex de la violeta.

LBTY Ianthe Oud Eau de Parfum

El perfume que me gustaría haber creado: Dior Homme. Es un iris para hombre que encarna la elegancia y la sensualidad.

Fuente: Marie Claire