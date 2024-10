L-Gante fue condenado por daños y amenazas y recibió una pena de 3 años pero quedará en libertad

Luego de un juicio oral abreviado y 4 audiencias por las que desfilaron varios testigos, Elian Valenzuela fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por los delitos de amenazas y daños pero fue absuelto por el delito de privación ilegítima de la libertad y el uso de arma de fuego. La sentencia se dio a conocer este lunes al mediodía en los tribunales de Mercedes y se tuvo en cuenta como atenuante, la falta de antecedentes.

Al momento de la lectura del veredicto, el juez aclaró que su fallo "no implica que se creyó a uno o al otro" sino que se tomó una decisión en función de las pruebas presentadas y los hechos que pudieron ser debidamente acreditados. Asimismo, sostuvo que para una persona sin antecedentes, ir a prisión podría resultar "contraproducente" y por tal motivo, le concedió la libertad en suspenso.





Qué dijo el juez sobre:

- Los daños al auto: "Están los videos donde se ve al señor Valenzuela sobre el auto".

- Las amenazas: "No pueden negarse. Están los videos, pero hay que evaluar el contexto en el que se dan las amenazas. Las expresiones no son producto de una simple discusión sino que la superan porque se dan de noche, en la ruta, contra un grupo de mujeres que está en inferioridad de condiciones".

- Sobre el secuestro: "Debo decir que la reacción no es la de una persona cuya familia está siendo amenazada por un arma de fuego. Rosa Passi tenía su teléfono y no había condiciones que indiquen una privación ilegítima de la libertad. Además, al señor Valenzuela no se le han encontrado armas de fuego".

Los hechos

En mayo del 2023, L-Gante fue denunciado por Darío Gastón Torres y Rosa Passi. Según constan en la denuncia, ellos alegan que el cantante los habría amenazado y obligado posteriormente a subir a su auto mientras mostraba un arma de fuego. A raíz de esto, él estuvo 100 días detenido.

Un punto clave en este caso es que 'Muelita' De Marco, amigo de L-Gante, estaba dentro del vehículo denunciado pero el fiscal no lo incluyó en su acusación.

En la lectura de alegatos efectuada el 18 de octubre de este año, el fiscal Adrián Landini había exigido una condena de 8 años y 3 meses de prisión para el cantante mientras que una de las querellas solicitó 8 años de cárcel y la otra 3. La defensa había pedido la absolución.

¿Qué dijo L-Gante en todo este tiempo?

"Yo soy una persona inocente. Estoy en esta sala porque no quise poner dinero. Me enoja estar en esta situación", fue la contundente declaración que hizo Elian ante el juez Ignacio Racca. Esta proclamación de inocencia se repitió cada vez que los periodistas le preguntaban por su situación.

“Estoy firme, con la mente en blanco, espontáneo, no tengo que prepararme para decir mi palabra porque digo la verdad. Estoy atravesando un proceso que se va a resolver este lunes. Tengo la fe de que en la Justicia no hay corrupción”, había dicho.

Fuente: Infobae